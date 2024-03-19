Спасенные из плена бойцы прошли реабилитацию и вернулись в Свердловскую область

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Свердловские военные, которых обменяли 8 февраля 2024 года в рамках договоренности между Россией и Украиной, возвращаются домой после реабилитации в столичных медучреждениях. Об этом Ura.ru рассказал региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
Некоторым бойцам требуется дополнительная реабилитация, отметила Мерзлякова. Они продолжат ее в местных клиниках. Часть военнослужащих отправится на долечивание в Чебаркуль и Самару.
Напомним, что обмен 8 февраля проходил по принципу 100 на 100 человек. Посредниками выступили переговорщики из ОАЭ.
Один из возвращенных бойцов является уроженцем уральского города Талица. Он находился в плену в течение длительного времени.