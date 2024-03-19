Спасенные из плена бойцы прошли реабилитацию и вернулись в Свердловскую область

Свердловские военные, которых обменяли 8 февраля 2024 года в рамках договоренности между Россией и Украиной, возвращаются домой после реабилитации в столичных медучреждениях. Об этом Ura.ru рассказал региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.