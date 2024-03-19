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Спасенные из плена на Украине свердловские бойцы вернулись домой из Москвы

Спасенные из плена бойцы прошли реабилитацию и вернулись в Свердловскую область

19 марта 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney

Спасенные из плена на Украине свердловские бойцы вернулись домой из Москвы

Российские военнослужащие, которые вернулись в РФ после одного из последних обменов пленными, прошли реабилитацию в столице и приехали домой.

Свердловские военные, которых обменяли 8 февраля 2024 года в рамках договоренности между Россией и Украиной, возвращаются домой после реабилитации в столичных медучреждениях. Об этом Ura.ru рассказал региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Некоторым бойцам требуется дополнительная реабилитация, отметила Мерзлякова. Они продолжат ее в местных клиниках. Часть военнослужащих отправится на долечивание в Чебаркуль и Самару.

Пятеро свердловчан вернулись из украинского плена во время обмена
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Напомним, что обмен 8 февраля проходил по принципу 100 на 100 человек. Посредниками выступили переговорщики из ОАЭ.

Один из возвращенных бойцов является уроженцем уральского города Талица. Он находился в плену в течение длительного времени.

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#Свердловская область#Клиника#Омбудсмен#Реабилитация#Екатеринбург#СВО#Пленные#Дарья Бобровицкая#Обмен пленными
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