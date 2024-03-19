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Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

Скончался спортивный журналист и комментатор Василий Уткин

Ушел из жизни спортивный комментатор и журналист Василий Уткин

19 марта 2024, 16:19
Фото: Матч-ТВ

Скончался спортивный журналист и комментатор Василий Уткин

Василию Уткину было 52 года. По предварительной информации, у него были проблемы с сердцем.

В Московской области на 52 году жизни ушел спортивный журналист и знаток футбола Василий Уткин. Об этом в телеграм-канале написал его коллега Иван Карпов.

Уткину было 52 года. По данным Карпова, у комментатора были проблемы с сердцем.

Василий Уткин начал свою карьеру в 90-х. Журналист работал на каналах НТВ и «НТВ-Плюс», сотрудничал с газетой «Коммерсант», порталом «Газета.ру», был постоянным участником футбольного клуба на радио «Эхо Москвы». В 2017 годом начал сотрудничать с каналом РБК, где вел передачу «Спорт с Василием Уткиным».

Журналист неоднократно лечился от ожирения — его максимальный вес достигал 215 кг. В 2014 году сделал операцию по резекции желудка, в результате которой смог сбросить вес. Однако после лечения у него начались проблемы с голосовыми связками.

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В 2018 году Первый канал подписал контракт с Уткиным на комментирование матчей Чемпионата мира по футболу. Однако после первого же матча договор был расторгнут. Причины этого Уткин никогда не комментировал.

Журналист был женат, детей у него не было.

Ранее в Екатеринбурге похоронили легендарного хоккеиста Николая Дуракова.

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