Зал в спорткомплексе капитально отремонтируют в поселке под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Объект находится в Пригородном районе по адресу поселок городского типа Горноуральский, 31А. Приступить к строительным работам подрядчику необходимо в течение пяти дней с даты заключения контракта и окончить их до 31 июля 2024 года. Однако срок сдачи может быть уменьшен без нарушения качества выполнения работ.
В зале будет проведен капитальный ремонт стен, потолков и инженерных сетей, отопления и вентиляции. Согласно документации, подрядчику заранее необходимо будет подготовить стройплощадку, оградить объект и установить места для размещения строительного мусора. Отходы, которые появятся в ходе капремонта, нужно вывозить не реже одного раза в неделю, выяснила редакция TagilCity.ru.
Работы по монтажу пожарной сигнализации и оповещения должны будут быть выполнены организацией, которая имеет на это соответствующую лицензию.
Гарантия на объект составит 60 месяцев. Заявки потенциальные подрядчики могут подавать до 2 апреля 2024 года.
Ранее стало известно, что в школе села Краснополье под Нижним Тагилом также предстоит ремонт спортивного зала.