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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

В поселке под Нижним Тагилом предстоит ремонт зала в спорткомплексе

Зал в спорткомплексе капитально отремонтируют в поселке под Нижним Тагилом

19 марта 2024, 11:43
Фото: 1MI

В поселке под Нижним Тагилом предстоит ремонт зала в спорткомплексе

В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом планируется провести капитальный ремонт зала в спортивном комплексе. На работы выделено 14,6 миллиона рублей.

Объект находится в Пригородном районе по адресу поселок городского типа Горноуральский, 31А. Приступить к строительным работам подрядчику необходимо в течение пяти дней с даты заключения контракта и окончить их до 31 июля 2024 года. Однако срок сдачи может быть уменьшен без нарушения качества выполнения работ.

В зале будет проведен капитальный ремонт стен, потолков и инженерных сетей, отопления и вентиляции. Согласно документации, подрядчику заранее необходимо будет подготовить стройплощадку, оградить объект и установить места для размещения строительного мусора. Отходы, которые появятся в ходе капремонта, нужно вывозить не реже одного раза в неделю, выяснила редакция TagilCity.ru.

Работы по монтажу пожарной сигнализации и оповещения должны будут быть выполнены организацией, которая имеет на это соответствующую лицензию.

Гарантия на объект составит 60 месяцев. Заявки потенциальные подрядчики могут подавать до 2 апреля 2024 года.

Ранее стало известно, что в школе села Краснополье под Нижним Тагилом также предстоит ремонт спортивного зала.

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