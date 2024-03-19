Зал в спорткомплексе капитально отремонтируют в поселке под Нижним Тагилом

Объект находится в Пригородном районе по адресу поселок городского типа Горноуральский, 31А. Приступить к строительным работам подрядчику необходимо в течение пяти дней с даты заключения контракта и окончить их до 31 июля 2024 года. Однако срок сдачи может быть уменьшен без нарушения качества выполнения работ.