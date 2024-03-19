Жители жалуются на профессионального «опоздуна» из Кольцово

Один из пострадавших рассказал, что орудует аферист не только в Екатеринбурге, но и других аэропортах. У других людей в телефоне мужчина записан как «Аэропорт Просит В Долг и Не Возвращает», «Мошенник С Аэропорта» и «Должен Пятихатку».