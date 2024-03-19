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Published Сегодня, 13:22

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Updated Сегодня, 13:24

Мужчина просил деньги в долг в аэропорту в Екатеринбурге и не возвращал их

Жители жалуются на профессионального «опоздуна» из Кольцово

19 марта 2024, 13:22
Фото: 1MI

Мужчина просил деньги в долг в аэропорту в Екатеринбурге и не возвращал их

Жители Екатеринбурга пожаловались на мужчину, который говорит, что опоздал на самолет, и просит у людей деньги на обратный билет.

Мужчине 27 лет, его якобы зовут Валерий Тимошевич. Екатеринбуржцы пожаловались, что мужчина провернул такую схему много раз. Долг при этом он не отдавал, сообщает Е1.

Один из пострадавших рассказал, что орудует аферист не только в Екатеринбурге, но и других аэропортах. У других людей в телефоне мужчина записан как «Аэропорт Просит В Долг и Не Возвращает», «Мошенник С Аэропорта» и «Должен Пятихатку».

У мужчины с таким именем есть страница в соцсетях. При разговоре с журналистами мужчина сказал, что у него утерян паспорт, а в Екатеринбурге он не был.

Я не прошу денег на билет. Я не знаю, кто просит деньги с моим паспортом. Я вообще в Пензе нахожусь, — сказал мужчина.

Ранее молодой человек матерился на входе в самолет в столице Урала и не смог улететь, потому что его не пустили на рейс. Дело в том, что у него не было посадочного талона.

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