Никита Кологривый проведет ночь в спецприемнике после дебоша в кафе в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Ранее актер приставал к официантке и успел укусить ее за ногу. Далее, как сообщают очевидцы, Никита стал драться с персоналом заведения, которое заступилось за девушку.
После случившегося звезду сериала отвезли в отдел полиции «Центральный». На записях камер видно, как Кологривый выбил телефон из рук официантки и сорвал с себя футболку. Скручивать актера пришлось охранникам.
21 марта по этому делу будет суд. Актеру грозит статья за хулиганство. По административной статье ему могут дать до 15 суток ареста.
Напомним, что очевидцы сообщали, что были в шоке от увиденного.