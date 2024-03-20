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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Никита Кологривый проведет ночь в спецприемнике после дебоша в кафе в Новосибирске

Никита Кологривый проведет ночь в спецприемнике после дебоша в кафе в Новосибирске

20 марта 2024, 13:21
Фото: со страницы во «ВКонтакте» Никиты Кологривого
Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в кафе в Новосибирске.

Ранее актер приставал к официантке и успел укусить ее за ногу. Далее, как сообщают очевидцы, Никита стал драться с персоналом заведения, которое заступилось за девушку.

После случившегося звезду сериала отвезли в отдел полиции «Центральный». На записях камер видно, как Кологривый выбил телефон из рук официантки и сорвал с себя футболку. Скручивать актера пришлось охранникам.

21 марта по этому делу будет суд. Актеру грозит статья за хулиганство. По административной статье ему могут дать до 15 суток ареста.

Напомним, что очевидцы сообщали, что были в шоке от увиденного.

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