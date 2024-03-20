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24 миллиона не доплатил бизнесмен за провоз норковых шуб в Екатеринбург

Норковые шубы и нижнее белье не пустили в Екатеринбург

20 марта 2024, 10:22
Фото: ФТС России

24 миллиона не доплатил бизнесмен за провоз норковых шуб в Екатеринбург

В Екатеринбург не пропустили 20 тонн норковых шуб, нижнего белья и другой одежды. Все эти предметы гардероба ехали в фуре из Южной Кореи и Китая.

Вещи обнаружили таможенные сотрудники в грузовике. Отмечается, что нелегальный товар должны были привезти на рынок для продажи, сообщает ФТС России.

Фото: ФТС России

В общей сложности сумма не уплаченных платежей составила 24 миллиона. В результате одежду отвезли на склад. Теперь предпринимателю дали месяц на то, чтобы сделать декларации на эти товары и оплатить долг.

Ранее в аэропорту Кольцово задержан пассажир с ножами. Холодное оружие лежало в багаже. Ножи не были задекларированы.

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#Происшествия#Таможня#Китай#Южная Корея#Платежи#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Нижнее белье
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