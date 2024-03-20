Норковые шубы и нижнее белье не пустили в Екатеринбург

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Вещи обнаружили таможенные сотрудники в грузовике. Отмечается, что нелегальный товар должны были привезти на рынок для продажи, сообщает ФТС России.
В общей сложности сумма не уплаченных платежей составила 24 миллиона. В результате одежду отвезли на склад. Теперь предпринимателю дали месяц на то, чтобы сделать декларации на эти товары и оплатить долг.
Ранее в аэропорту Кольцово задержан пассажир с ножами. Холодное оружие лежало в багаже. Ножи не были задекларированы.