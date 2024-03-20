Соседи открыли правду: в Заречном муж мог пойти на убийство жены из-за ее измен

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Местная жительница, которую ножом зарезал собственный муж, могла ему изменить. Корреспонденты «4 канала» узнали у соседей семейной пары подробности их жизни.
По словам одного из соседей, 15 марта муж женщины Александр, обвиняемый в преступлении, поделился, что супруга ему изменяет. Он также добавил, что периодически пара выпивала, но скандалов в семье никогда не было.
Другая соседка слова об измене опровергает. Женщина утверждает, что супруги всегда и везде была вместе.
Напомним, что жестокое убийство произошло в минувшие выходные. У пары осталось двое детей. Их дальнейшая судьба пока не определена, однако известно, что у семьи есть близкие родственники.
Муж убитой женщины Александр находится в СИЗО.
Ранее в Екатеринбурге продлили арест подростку, который убил школьницу и ее мать.