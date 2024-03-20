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Соседи убитой мужем жители Заречного рассказали о вероятной причине его поступка

Соседи открыли правду: в Заречном муж мог пойти на убийство жены из-за ее измен

20 марта 2024, 07:59
Фото: 1MI

Соседи убитой мужем жители Заречного рассказали о вероятной причине его поступка

Женщина с двумя детьми, которую зарезал муж, могла изменять ему. О причинах трагедии в Заречном рассказали соседи супружеской пары.

Местная жительница, которую ножом зарезал собственный муж, могла ему изменить. Корреспонденты «4 канала» узнали у соседей семейной пары подробности их жизни.

По словам одного из соседей, 15 марта муж женщины Александр, обвиняемый в преступлении, поделился, что супруга ему изменяет. Он также добавил, что периодически пара выпивала, но скандалов в семье никогда не было.

Другая соседка слова об измене опровергает. Женщина утверждает, что супруги всегда и везде была вместе.

В Заречном жестоко убита мать двоих детей
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Напомним, что жестокое убийство произошло в минувшие выходные. У пары осталось двое детей. Их дальнейшая судьба пока не определена, однако известно, что у семьи есть близкие родственники.

Муж убитой женщины Александр находится в СИЗО.

Ранее в Екатеринбурге продлили арест подростку, который убил школьницу и ее мать.

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#Уголовное дело#Криминал#Муж#СИЗО#Жена#Заречный#Двойное убийство#18+#Екатеринбург#Измена#Дарья Бобровицкая
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