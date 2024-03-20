Стало известно, почему люди с автоматами ворвались в БЦ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Фигурантом дела проходит «Трубная торговая компания», пишет Ура.ру. Инсайдер добавил, что обыски проходят не только на 22 этаже здания БЦ, но и на других.
По его данным, приехавшие люди с оружием — представители ФСБ. Сейчас они поддерживают налоговиков. Для видимости выемка производилась и в других офисах, находящихся по соседству.
Напомним, что в здание вошли около 10 человек, половина из них была с оружием. Все они были в масках на лицах. В полиции заявили, что не имеют отношение к этой операции.