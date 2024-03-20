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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Появились подробности обысков в бизнес-центре Екатеринбурга

Стало известно, почему люди с автоматами ворвались в БЦ в Екатеринбурге

20 марта 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney

Появились подробности обысков в бизнес-центре Екатеринбурга

Стали известны причины обысков в бизнес-центре Clever Park. Они связаны с уголовным делом, считает анонимный инсайдер.

Фигурантом дела проходит «Трубная торговая компания», пишет Ура.ру. Инсайдер добавил, что обыски проходят не только на 22 этаже здания БЦ, но и на других.

По его данным, приехавшие люди с оружием — представители ФСБ. Сейчас они поддерживают налоговиков. Для видимости выемка производилась и в других офисах, находящихся по соседству.

Напомним, что в здание вошли около 10 человек, половина из них была с оружием. Все они были в масках на лицах. В полиции заявили, что не имеют отношение к этой операции.

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#Происшествия#Свердловская область#ФСБ#Оружие#Офис#18+#Екатеринбург#Бизнес-центр#Обыски#Дарья Сорокина#Налоговая служба
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