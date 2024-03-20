В Екатеринбурге будут бороться с пробками по-новому

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Вице-мэр Рустам Галямов заявил, что работа уже проводится, в скором времени в городе отрегулируют светофоры, сообщает Ура.ру.
В том числе прямо сейчас принимаются кадровые решения. Это тоже приведет к улучшению дорожной обстановки.
Вице-мэр выразил уверенность, что грамотное регулирование светофоров приведет к сокращению заторов на 20-25%. Конкретные сроки он не называл. Но пояснил, что проблемные участки им известны.
Ранее в Нижнем Тагиле назвали основные пробки в «часы пик».