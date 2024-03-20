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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Власти Екатеринбурга предложили новый способ борьбы с пробками

В Екатеринбурге будут бороться с пробками по-новому

20 марта 2024, 12:41
Фото: 1MI

Власти Екатеринбурга предложили новый способ борьбы с пробками

В Екатеринбурге власти нацелены на борьбу с пробками. Они придумали новый способ, за счет которого дорожных заторов должно стать меньше.

Вице-мэр Рустам Галямов заявил, что работа уже проводится, в скором времени в городе отрегулируют светофоры, сообщает Ура.ру.

В том числе прямо сейчас принимаются кадровые решения. Это тоже приведет к улучшению дорожной обстановки.

Вице-мэр выразил уверенность, что грамотное регулирование светофоров приведет к сокращению заторов на 20-25%. Конкретные сроки он не называл. Но пояснил, что проблемные участки им известны.

Ранее в Нижнем Тагиле назвали основные пробки в «часы пик».

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#Транспорт#Свердловская область#Дорога#Регулирование#Светофоры#Екатеринбург#Пробки#Дарья Сорокина
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