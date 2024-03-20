В Екатеринбурге «мужья на час» кошмарят беззащитных женщин

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В объявлениях такие мастера указывают одни расценки, но в процессе сумма может вырасти в 10 раз. Если женщина отказывается оплачивать услугу, начинают угрожать, отказываются покидать квартиру и применяют другие меры запугивания. Об этом со ссылкой на экспертов Роспотребнадзора пишет «Федерал Пресс».
За первые месяцы 2024 году количество жалоб на нарушение со стороны «мужей на час» выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Настораживает экспертов Роспотребнадзора и тот факт, что речь идет не о черном рынке услуг: мастера работают на фирмы, которые есть в реестре и имеют свои сайты.
Если домашний мастер ведет себя грубо, допускает угрозы или отказывается покидать жилище, необходимо вызывать полицию, советуют в ведомстве.
Ранее житель Екатеринбурга пожаловался на гигантский чек, который выписал ему электрик.