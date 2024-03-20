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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Роспотребнадзор: «мужья на час» все чаще шантажируют жительниц Екатеринбурга

В Екатеринбурге «мужья на час» кошмарят беззащитных женщин

20 марта 2024, 13:50
Фото: 1MI

Роспотребнадзор: «мужья на час» все чаще шантажируют жительниц Екатеринбурга

В Екатеринбурге мужчины, которые приходят по объявлениям для починки вещей и бытовой техники, часто завышают стоимость услуг, а при отказе платить шантажируют.

В объявлениях такие мастера указывают одни расценки, но в процессе сумма может вырасти в 10 раз. Если женщина отказывается оплачивать услугу, начинают угрожать, отказываются покидать квартиру и применяют другие меры запугивания. Об этом со ссылкой на экспертов Роспотребнадзора пишет «Федерал Пресс».

За первые месяцы 2024 году количество жалоб на нарушение со стороны «мужей на час» выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Настораживает экспертов Роспотребнадзора и тот факт, что речь идет не о черном рынке услуг: мастера работают на фирмы, которые есть в реестре и имеют свои сайты.

Если домашний мастер ведет себя грубо, допускает угрозы или отказывается покидать жилище, необходимо вызывать полицию, советуют в ведомстве.

Ранее житель Екатеринбурга пожаловался на гигантский чек, который выписал ему электрик.

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#Общество#Услуги#Стоимость#Роспотребнадзор#Жалобы#Мастер#Шантаж#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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