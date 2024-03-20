В Екатеринбурге «мужья на час» кошмарят беззащитных женщин

В объявлениях такие мастера указывают одни расценки, но в процессе сумма может вырасти в 10 раз. Если женщина отказывается оплачивать услугу, начинают угрожать, отказываются покидать квартиру и применяют другие меры запугивания. Об этом со ссылкой на экспертов Роспотребнадзора пишет «Федерал Пресс».