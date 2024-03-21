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Christian Dior требует с жительницы Екатеринбурга пости полмиллиона за тапочки

Christian Dior требует с жительницы Екатеринбурга пости полмиллиона за тапочки

21 марта 2024, 03:59
Фото: Изображение Midjourney
Компания Christian Diorчерез суд потребовала от жительницы Екатеринбурга компенсацию за нарушение товарного знака в размере 436 тысяч рублей.

Причиной стал инцидент в аэропорту Кольцово. Женщина привезла из Турции дизайнерскую обувь весом на 30 килограмм. Ее остановили таможенники, но им женщина объяснила, что везет подарки для гостей на свадьбу к дочери. Но словам ее не поверили и свердловчанка получила штраф. При этом тапочки у женщины забрали, пишет Telegram-канал Ural Mash.

В самой компании узнали, что случился такой инцидент и обратились в суд. С женщины потребовали около 500 тысяч рублей, но суд снизил выплату до 17 тысяч. При этом из этой суммы 7 тысяч составляет госпошлина.

Напомним, ранее врач-блогер из Израиля потребовала со студентки 2,5 миллиона рублей за авторский курс. Блогеру не понравилось, что для покупки курса будущие медики сложились и купили один, а не вносили оплату каждый отдельно.

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#Общество#Суд#Требования#Бренд#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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