Christian Dior требует с жительницы Екатеринбурга пости полмиллиона за тапочки

Причиной стал инцидент в аэропорту Кольцово. Женщина привезла из Турции дизайнерскую обувь весом на 30 килограмм. Ее остановили таможенники, но им женщина объяснила, что везет подарки для гостей на свадьбу к дочери. Но словам ее не поверили и свердловчанка получила штраф. При этом тапочки у женщины забрали, пишет Telegram-канал Ural Mash.