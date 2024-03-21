Christian Dior требует с жительницы Екатеринбурга пости полмиллиона за тапочки

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Причиной стал инцидент в аэропорту Кольцово. Женщина привезла из Турции дизайнерскую обувь весом на 30 килограмм. Ее остановили таможенники, но им женщина объяснила, что везет подарки для гостей на свадьбу к дочери. Но словам ее не поверили и свердловчанка получила штраф. При этом тапочки у женщины забрали, пишет Telegram-канал Ural Mash.
В самой компании узнали, что случился такой инцидент и обратились в суд. С женщины потребовали около 500 тысяч рублей, но суд снизил выплату до 17 тысяч. При этом из этой суммы 7 тысяч составляет госпошлина.
Напомним, ранее врач-блогер из Израиля потребовала со студентки 2,5 миллиона рублей за авторский курс. Блогеру не понравилось, что для покупки курса будущие медики сложились и купили один, а не вносили оплату каждый отдельно.