Пенсионерка из Первоуральска заплатила «мастеру» 20 тысяч за настройку проигрывателя

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Объявление об услугах мастера женщина начла в почтовом ящике. О том, что ее обманули, пенсионерка поняла только после ухода незнакомца, пишет Е1.
Вызов мастера обошелся ей в две тысячи. Дороже всего бабушке обошлось, судя по квитанции некий «процессор» за 8450 рублей.
Ранее сообщалось, что мошенники чаще представляются жителям региона «представителями ФСБ». В январе произошел 31 такой случай, а в феврале — 35. Это данные, зафиксированные на территории региона.