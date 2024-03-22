Пенсионерка из Первоуральска заплатила «мастеру» 20 тысяч за настройку проигрывателя

Пенсионерка из Первоуральска заплатила 20 тысяч за настройку видеопроигрывателя

Пожилая женщина из Первоуральска считает, что стала жертвой мошенника. Она отдала мастеру 20 тысяч рублей за то, что он настроил видеопроигрыватель.