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Пенсионерка из Первоуральска заплатила 20 тысяч за настройку видеопроигрывателя

Пенсионерка из Первоуральска заплатила «мастеру» 20 тысяч за настройку проигрывателя

22 марта 2024, 08:38
Фото: 1MI

Пенсионерка из Первоуральска заплатила 20 тысяч за настройку видеопроигрывателя

Пожилая женщина из Первоуральска считает, что стала жертвой мошенника. Она отдала мастеру 20 тысяч рублей за то, что он настроил видеопроигрыватель.

Объявление об услугах мастера женщина начла в почтовом ящике. О том, что ее обманули, пенсионерка поняла только после ухода незнакомца, пишет Е1.

Вызов мастера обошелся ей в две тысячи. Дороже всего бабушке обошлось, судя по квитанции некий «процессор» за 8450 рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники чаще представляются жителям региона «представителями ФСБ». В январе произошел 31 такой случай, а в феврале — 35. Это данные, зафиксированные на территории региона.

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