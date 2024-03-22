Перевозчиков в Нижнем Тагиле начнут наказывать за грязные автобусы и опоздания

Согласно документации, договор будет заключен на год, до 31 марта 2025 года. За работу трех маршрутов мэрия готова заплатить 4,7 миллиона рублей. Автобус №15 курсирует от кинотеатра «Урал» до поселка Горбуново. Маршрут №36 возит пассажиров с ВМЗ до ТЦ ДЕПО, а №61 — с Северного поселка до Вагонки.