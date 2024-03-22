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Мэрия Нижнего Тагила начинает заключать новые контракты на автобусные перевозки

Перевозчиков в Нижнем Тагиле начнут наказывать за грязные автобусы и опоздания

22 марта 2024, 10:10
Фото: tagilcity.ru

Мэрия Нижнего Тагила начинает заключать новые контракты на автобусные перевозки

Администрация Нижнего Тагила объявила первую закупку на автобусные перевозки по новым правилам. Речь идет о маршрутах №15, 36 и 61. За каждое нарушение исполнителю придется теперь платить по тысяче рублей.

Согласно документации, договор будет заключен на год, до 31 марта 2025 года. За работу трех маршрутов мэрия готова заплатить 4,7 миллиона рублей. Автобус №15 курсирует от кинотеатра «Урал» до поселка Горбуново. Маршрут №36 возит пассажиров с ВМЗ до ТЦ ДЕПО, а №61 — с Северного поселка до Вагонки.

В договоре прописаны плановый пробег автобусов, график выполнения работ и максимальное количество отступлений от требований к качеству осуществления перевозок.

За каждое нарушение контракта предусмотрен штраф в размере тысячи рублей, но не более цены договора. Перевозчик будет должен соблюдать расписания маршрутов и в обязательном порядке выполнять первые и последние рейсы, выяснила редакция TagilCity.ru.

Также штрафовать будут за наличие мусора и грязи в салоне транспортного средства, выпущенного на маршрут, наличие неисправных приспособлений для перевозки маломобильных групп населения, препятствование проведению мероприятий по контролю соблюдения условий контракта, отказ в предоставлении видеозаписей, нарушение сроков направления ответов на запросы и требования заказчика.

Заявки потенциальным подрядчикам на электронный тендер можно подавать до 29 марта 2024 года. Затем будет выбрана организация, с которой администрация Нижнего Тагила заключит договор.

А с 1 марта 2024 года в Нижнем Тагиле начали ездить муниципальные автобусы. В дальнейшем количество маршрутов будет расширено до 15.

В Нижнем Тагиле изменится расписание движения автобуса №19
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