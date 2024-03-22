Перевозчиков в Нижнем Тагиле начнут наказывать за грязные автобусы и опоздания

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Согласно документации, договор будет заключен на год, до 31 марта 2025 года. За работу трех маршрутов мэрия готова заплатить 4,7 миллиона рублей. Автобус №15 курсирует от кинотеатра «Урал» до поселка Горбуново. Маршрут №36 возит пассажиров с ВМЗ до ТЦ ДЕПО, а №61 — с Северного поселка до Вагонки.
В договоре прописаны плановый пробег автобусов, график выполнения работ и максимальное количество отступлений от требований к качеству осуществления перевозок.
За каждое нарушение контракта предусмотрен штраф в размере тысячи рублей, но не более цены договора. Перевозчик будет должен соблюдать расписания маршрутов и в обязательном порядке выполнять первые и последние рейсы, выяснила редакция TagilCity.ru.
Также штрафовать будут за наличие мусора и грязи в салоне транспортного средства, выпущенного на маршрут, наличие неисправных приспособлений для перевозки маломобильных групп населения, препятствование проведению мероприятий по контролю соблюдения условий контракта, отказ в предоставлении видеозаписей, нарушение сроков направления ответов на запросы и требования заказчика.
Заявки потенциальным подрядчикам на электронный тендер можно подавать до 29 марта 2024 года. Затем будет выбрана организация, с которой администрация Нижнего Тагила заключит договор.
А с 1 марта 2024 года в Нижнем Тагиле начали ездить муниципальные автобусы. В дальнейшем количество маршрутов будет расширено до 15.