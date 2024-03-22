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Уголовное дело о террористическом акте в Подсмосковье возбудил СК РФ

СК России возбудил уголовное дело о теракте в Crocus City Hall в Подмосковье

22 марта 2024, 19:13
Фото: 1MI

Уголовное дело о террористическом акте в Подсмосковье возбудил СК РФ

На место происшествия в подмосковном Красногорске выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России, возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело о совершении теракта в подмосковном Crocus City Hall возбудил Следственный комитет России, информирует ведомство в официальном телеграм-канале.

По факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт), — говорится в сообщении.

Как сообщает телеграм-канал Shot, внутри Crocus City Hall могло находиться более семи тысяч человек — столько вмещает концертный зал заведения. Билеты на концерт группы «Пикник», который должен был состояться в 20:00, были все распроданы.

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По сообщению ТАСС, к зданию Crocus City Hall продолжают прибывать пожарные машины. В медицинские учреждения Подмосковья и Москвы вызывают на смены врачей, реаниматологов и медицинских сестер.

Мэр Сергей Собянин поручил оказать пострадавшим в теракте людям всю необходимую помощь.

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