СК России возбудил уголовное дело о теракте в Crocus City Hall в Подмосковье

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 20:08
Updated Сегодня, 20:08
Уголовное дело о совершении теракта в подмосковном Crocus City Hall возбудил Следственный комитет России, информирует ведомство в официальном телеграм-канале.
По факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт), — говорится в сообщении.
Как сообщает телеграм-канал Shot, внутри Crocus City Hall могло находиться более семи тысяч человек — столько вмещает концертный зал заведения. Билеты на концерт группы «Пикник», который должен был состояться в 20:00, были все распроданы.
По сообщению ТАСС, к зданию Crocus City Hall продолжают прибывать пожарные машины. В медицинские учреждения Подмосковья и Москвы вызывают на смены врачей, реаниматологов и медицинских сестер.
Мэр Сергей Собянин поручил оказать пострадавшим в теракте людям всю необходимую помощь.