Свердловчане поставят оценки образовательным организациям

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Независимая оценка качества условий проводится с целью предоставления гражданам информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности. В 2024 году такой оценке подлежат школы, училища, техникумы и колледжи.
Независимая оценка качества условий проводится Общественным советом при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. Родителям (законным представителям), а также обучающимся старше 14 лет предлагается принять участие в опросе и оценить доступность информации об образовательной организации (стенд организации, официальный сайт), комфортность условий образовательной деятельности, доброжелательность сотрудников и условия доступности для инвалидов.
При заполнении анкеты можно внести свои предложения по улучшению работы образовательных организаций. Опрос полностью анонимен, ответы будут использованы в обобщенном виде. По итогам опроса, очных визитов экспертов в образовательные организации будут разработаны планы мероприятий для устранения недостатков.
Анкету можно заполнить, пройдя по ссылке nok.gepicentr.ru.