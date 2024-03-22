Свердловчане поставят оценки образовательным организациям

Независимая оценка качества условий проводится Общественным советом при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. Родителям (законным представителям), а также обучающимся старше 14 лет предлагается принять участие в опросе и оценить доступность информации об образовательной организации (стенд организации, официальный сайт), комфортность условий образовательной деятельности, доброжелательность сотрудников и условия доступности для инвалидов.