Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Президент Владимир Путин в субботу, 23 марта, обратился к российскому народу в связи с событиями в «Крокус сити холле», где террористы расстреляли мирных людей.
Глава государства объявил воскресенье, 24 марта, днем общенационального траура.
Обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чём не повинных людей — наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжёлом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают всё возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненных. Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали всё, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления, избежать ещё больших потерь, — сказал Владимир Путин.
Он также отметил простых граждан, посетителей «Крокус сити холла», которые спасали не только свои жизни, но и помогали выбраться окружающим. Правительство России окажет всем семьям раненых, пострадавших и погибших в результате теракта.
В Москве, Подмосковье и других регионах России также вводятся дополнительные меры антитеррористической безопасности, подчеркнул президент.
Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами, — заявил президент.
Преступники понесут заслуженное наказание. Возмездие настигнет не только непосредственных исполнителей преступления, но и тех кто стоял за их спинами, кто направлял и координировал их действия, сказал Владимир Путин.
Рассчитываем здесь на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль. И готовы на деле реально объединять усилия в борьбе с общим врагом, международным терроризмом, со всеми его проявлениями. Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждёт одна незавидная участь — возмездие и забвение. Будущего у них нет. Наш общий долг сейчас, наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны — быть вместе в одном строю. Верю, так и будет, потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплочённость и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество. Россия не раз проходила через тяжелейшие испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас, — констатировал президент Российской Федерации.
Ранее глава ФСБ Бортников сообщил президенту о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту в Красногорске.