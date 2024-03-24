«Трусостью» назвал теракт в «Крокусе» глава таджикской диаспоры в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Он высказал свои соболезнования тем, кто столкнулся с терактом. А поступок преступников он назвал трусливым, пишет Е1.
Для террористов оправданий нет, это очень трусливый поступок, — сказал Мирзоев.
По словам главы диаспоры, террористы расстреляли людей для того, чтобы напугать население. Но он отметил, что русского человека напугать невозможно, потому что народ ничего не боится.
К настоящему моменту он прибыл в Таджикистан, и сегодня там должны были отмечать тюркский праздник Навруз. Однако все празднования были отменены.
Ранее сообщалось, что у тагильского вокзала горожанами был организован мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе». Это уже третий мемориал в городе.