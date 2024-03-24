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Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Глава таджикской диаспоры в Екатеринбурге прокомментировал теракт в «Крокусе»

«Трусостью» назвал теракт в «Крокусе» глава таджикской диаспоры в Екатеринбурге

24 марта 2024, 12:52
Фото: 1MI

Глава таджикской диаспоры в Екатеринбурге прокомментировал теракт в «Крокусе»

Глава таджикской диаспоры «Сомон» в Екатеринбурге Фарух Мирзоев высказался после теракта в Подмосковье.

Он высказал свои соболезнования тем, кто столкнулся с терактом. А поступок преступников он назвал трусливым, пишет Е1.

Для террористов оправданий нет, это очень трусливый поступок, — сказал Мирзоев.

По словам главы диаспоры, террористы расстреляли людей для того, чтобы напугать население. Но он отметил, что русского человека напугать невозможно, потому что народ ничего не боится.

К настоящему моменту он прибыл в Таджикистан, и сегодня там должны были отмечать тюркский праздник Навруз. Однако все празднования были отменены.

Ранее сообщалось, что у тагильского вокзала горожанами был организован мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе». Это уже третий мемориал в городе.

Журналист и писатель из Нижнего Тагила побывал на месте теракта в «Крокусе»
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