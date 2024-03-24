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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

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Updated Сегодня, 12:42

В Шереметьево пассажирка заявила о бомбе в рюкзаке

В Шереметьево пассажирка заявила, что в ее рюкзаке бомба

24 марта 2024, 12:40
Фото: «112»

В Шереметьево пассажирка заявила о бомбе в рюкзаке

В московском аэропорту Шереметьево женщина заявила прямо на борту самолета о том, что у нее с собой бомба. Она якобы лежит в ручной клади.

Рейс задержан. Силовики проводят оперативные мероприятия, работают экстренные службы, пишет telegram-канал 112.

Самолет должен был полететь по направлению Москва-Ереван. По словам очевидцев, женщина ведет себя агрессивно и перемещается с места на место. По словам пассажиров, женщина много кричала.

Воздушное судно должно было улететь в 14:30 по московскому времени, пока отправление отложили на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что у жителя Екатеринбурга произошел инфаркт на борту самолета.

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#Москва#Криминал#Самолет#Бомба#Экстренные службы#Рейс#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Шереметьево
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