В Шереметьево пассажирка заявила, что в ее рюкзаке бомба

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
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Updated Сегодня, 12:42
Рейс задержан. Силовики проводят оперативные мероприятия, работают экстренные службы, пишет telegram-канал 112.
Самолет должен был полететь по направлению Москва-Ереван. По словам очевидцев, женщина ведет себя агрессивно и перемещается с места на место. По словам пассажиров, женщина много кричала.
Воздушное судно должно было улететь в 14:30 по московскому времени, пока отправление отложили на неопределенный срок.
Ранее сообщалось, что у жителя Екатеринбурга произошел инфаркт на борту самолета.