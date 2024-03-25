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Педагог из Свердловской области после укола ученика циркулем снова начала работать

Педагог из Свердловской области после укола ученика циркулем снова начала работать

25 марта 2024, 05:48
Фото: 1MI
Учительница из свердловского поселка Малышево, уколовшая ученика второго класса циркулем 27 раз, вернулась к своей работе.

После случившегося инцидента сотрудница школы оформила больничный, а недавно снова начала работать в классе, где у нее произошел конфликт с одним из учеников. Ей объявили выговор, пишет Е1.

По словам адвоката семьи мальчика, подозреваемый, фигурирующий в уголовном деле, общается с пострадавшим и очевидцами случившегося. Кроме того, всем родителям пришло оповещение о том, что состоится допрос у инспекторов ПДН.

Напомним, инцидент случился 16 января 2024 года. Ребенок поругался с девочкой из своего класса и случайно поцарапал ее. Тогда педагог во время урока вывела его из-за парты и начала колоть его ладонь циркулем.

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#Происшествия#Дети#Работа#Уголовное дело#Школа#ЧП#Адвокат#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Учительница#Ученик#Инцидент
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