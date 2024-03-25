Педагог из Свердловской области после укола ученика циркулем снова начала работать

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
После случившегося инцидента сотрудница школы оформила больничный, а недавно снова начала работать в классе, где у нее произошел конфликт с одним из учеников. Ей объявили выговор, пишет Е1.
По словам адвоката семьи мальчика, подозреваемый, фигурирующий в уголовном деле, общается с пострадавшим и очевидцами случившегося. Кроме того, всем родителям пришло оповещение о том, что состоится допрос у инспекторов ПДН.
Напомним, инцидент случился 16 января 2024 года. Ребенок поругался с девочкой из своего класса и случайно поцарапал ее. Тогда педагог во время урока вывела его из-за парты и начала колоть его ладонь циркулем.