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Published Сегодня, 13:29

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Юные тагильчане показали мастерство на областном турнире по робототехнике

Тагильские изобретатели привезли на областной конкурс акваробота и робота-фигуриста

25 марта 2024, 13:29
Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

Юные тагильчане показали мастерство на областном турнире по робототехнике

Триумфально выступили на областном конкурсе в Екатеринбурге юные инженеры из Лаборатории робототехники ГДДЮТ Нижнего Тагила.

Областные робототехнические соревнования прошли в столице Среднего Урала 18 и 19 марта, сообщает ГДДЮТ.

Главное темой конкурса стал семейный совместный труд — он прошел под лозунгом «Семья — единство помыслов и дел». Дамир Керимов и Григорий Канюкин подготовили работу под названием «Умная теплица с автоматизированным проветриванием». С помощью макета теплицы в миниатюре воспитанники объединения ROBOT-MASTER показали, как облегчить труд семьи по выращиванию овощей на приусадебном участке. Работа тагильчан заняла первая место в номинации.

Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

Победили тагильские робототехники и в соревнованиях аквароботов. Модель Семена Одинцова и Артема Кураева лучше других роботов выполнила все задания и стала абсолютным чемпионом.

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Робот-фигурист Дениса Котова и Андрея Савиных получил второе место на соревнованиях. А ребята из самой младшей возрастной категории завоевали третье место, сконструировав автоматическую установку для подачи корма животных. Иван Ефремов, Кирилл и София Гурненко делали свой проект по мотивам сказки «Про Хому и Суслика».

Ранее группа школьников из Свердловской области сконструировала умный подводный беспилотник после обучения в «Сириусе».

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#Общество#Нижний Тагил#Соревнования#Проекты#Победа#Изобретения#Робототехника#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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