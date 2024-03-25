Тагильские изобретатели привезли на областной конкурс акваробота и робота-фигуриста

Главное темой конкурса стал семейный совместный труд — он прошел под лозунгом «Семья — единство помыслов и дел». Дамир Керимов и Григорий Канюкин подготовили работу под названием «Умная теплица с автоматизированным проветриванием». С помощью макета теплицы в миниатюре воспитанники объединения ROBOT-MASTER показали, как облегчить труд семьи по выращиванию овощей на приусадебном участке. Работа тагильчан заняла первая место в номинации.