Тагильские изобретатели привезли на областной конкурс акваробота и робота-фигуриста

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Областные робототехнические соревнования прошли в столице Среднего Урала 18 и 19 марта, сообщает ГДДЮТ.
Главное темой конкурса стал семейный совместный труд — он прошел под лозунгом «Семья — единство помыслов и дел». Дамир Керимов и Григорий Канюкин подготовили работу под названием «Умная теплица с автоматизированным проветриванием». С помощью макета теплицы в миниатюре воспитанники объединения ROBOT-MASTER показали, как облегчить труд семьи по выращиванию овощей на приусадебном участке. Работа тагильчан заняла первая место в номинации.
Победили тагильские робототехники и в соревнованиях аквароботов. Модель Семена Одинцова и Артема Кураева лучше других роботов выполнила все задания и стала абсолютным чемпионом.
Робот-фигурист Дениса Котова и Андрея Савиных получил второе место на соревнованиях. А ребята из самой младшей возрастной категории завоевали третье место, сконструировав автоматическую установку для подачи корма животных. Иван Ефремов, Кирилл и София Гурненко делали свой проект по мотивам сказки «Про Хому и Суслика».
Ранее группа школьников из Свердловской области сконструировала умный подводный беспилотник после обучения в «Сириусе».