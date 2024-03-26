Арестован восьмой фигурант дела о нападении на «Крокус»

Касимов родом из города Оша, он гражданин РФ, а также многодетный отец. У него есть свое кафе в Красногорске, а также квартира, которую он сдал одному из будущих террористов. По словам мужчины, он не знал, чем будет заниматься квартирант. Сам он ему якобы говорил, что будет работать на стройке.