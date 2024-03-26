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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 10:47

Арестован восьмой фигурант дела о нападении на «Крокус»

Арестован восьмой фигурант дела о нападении на «Крокус»

26 марта 2024, 10:45
Фото: Пресс-служба Басманного суда
Под стражу заключен восьмой фигурант дела о теракте в «Крокусе». Это уроженец Кыргызстана Алишер Касимов. Он сдавал квартиру в Красногорске исполнителям теракта.

Под стражей Алишер пробудет до 22 мая, хотя и сторона защиты просила отправить его под домашний арест, пишет ТАСС.

Касимов родом из города Оша, он гражданин РФ, а также многодетный отец. У него есть свое кафе в Красногорске, а также квартира, которую он сдал одному из будущих террористов. По словам мужчины, он не знал, чем будет заниматься квартирант. Сам он ему якобы говорил, что будет работать на стройке.

Напомним, что 25 марта были арестованы четыре обвиняемых в исполнении теракта. Все они родом из Таджикистана. Позднее под стражу взяли троих мужчин, на одного из которых зарегистрирована машина, на которой террористы скрывались от правоохранителей 22 марта. Это два брата и их отец.

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