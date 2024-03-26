Арестован восьмой фигурант дела о нападении на «Крокус»

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Под стражей Алишер пробудет до 22 мая, хотя и сторона защиты просила отправить его под домашний арест, пишет ТАСС.
Касимов родом из города Оша, он гражданин РФ, а также многодетный отец. У него есть свое кафе в Красногорске, а также квартира, которую он сдал одному из будущих террористов. По словам мужчины, он не знал, чем будет заниматься квартирант. Сам он ему якобы говорил, что будет работать на стройке.
Напомним, что 25 марта были арестованы четыре обвиняемых в исполнении теракта. Все они родом из Таджикистана. Позднее под стражу взяли троих мужчин, на одного из которых зарегистрирована машина, на которой террористы скрывались от правоохранителей 22 марта. Это два брата и их отец.