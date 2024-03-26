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Updated Сегодня, 05:36

Подростков и их родителей в Свердловской области предупредили о провокациях

Подростков и их родителей в Свердловской области предупредили о провокациях

26 марта 2024, 05:36
Фото: Изображение Midjourney
Молодых людей и их родителей в Свердловской области предупредили о том, что их могут провоцировать в мессенджерах и соцсетях на совершение незаконных действий.

Так, неизвестные могут склонять молодежь к терроризму и другим противозаконным деянием. Известно, что провокаторы изучают страницы пользователей, где собирают о них личную информацию, рассказали в пресс-службе свердловского ГУ МВД.

Злоумышленники выбирают тех, у кого есть активная политическая позиция, религиозные убеждения и другие взгляды. Если подросток заметит сообщения с подозрительными предложениями, ему рекомендуют сообщить об этом родителям или в полицию.

Родителям также рекомендуют провести с ребенком разговор о том, какие риски и угрозы могут быть в интернете и что не следует отвечать на сомнительные сообщения, а также обращать внимание на поведение ребенка и поддерживать контакты с его друзьями и одноклассниками.

Напомним, 16 марта 2024 года преподавательница УрФУ в Екатеринбурге хотела вылить зеленку в урну на избирательном участке, однако ее задержали и возбудили уголовное дело.

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