Подростков и их родителей в Свердловской области предупредили о провокациях

Родителям также рекомендуют провести с ребенком разговор о том, какие риски и угрозы могут быть в интернете и что не следует отвечать на сомнительные сообщения, а также обращать внимание на поведение ребенка и поддерживать контакты с его друзьями и одноклассниками.