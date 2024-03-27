Диетолог назвала продукты, с помощью которых можно получить норму антиоксидантов

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Антиоксиданты, которые содержатся в растительных продуктах, таких как овощи, фрукты, ягоды, орехи и бобовые, играют важную роль в предотвращении различных заболеваний, таких как рак и сердечно-сосудистые заболевания, пишет runews24.ru.
Однако не стоит полагаться только на добавки с антиоксидантами и использовать их как замену традиционному лечению. Балансированный рацион, который включает вышеупомянутые продукты, может обеспечить достаточное количество антиоксидантов для организма. Если же мы исключаем эти продукты из рациона, мы можем столкнуться с риском развития некоторых заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак.
Важно понимать, что способы получения антиоксидантов могут быть разными: через питание или с помощью биологически активных добавок. Однако использование только добавок не всегда эффективно и может даже способствовать появлению некоторых заболеваний. Поэтому важно обеспечивать организм антиоксидантами через питание, основываясь на разнообразных растительных продуктах.