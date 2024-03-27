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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Диетолог назвала продукты, с помощью которых можно получить норму антиоксидантов

27 марта 2024, 14:31
Продукты, богатые антиоксидантами, могут помочь в защите организма от свободных радикалов и улучшить общее состояние здоровья.

Антиоксиданты, которые содержатся в растительных продуктах, таких как овощи, фрукты, ягоды, орехи и бобовые, играют важную роль в предотвращении различных заболеваний, таких как рак и сердечно-сосудистые заболевания, пишет runews24.ru.

Однако не стоит полагаться только на добавки с антиоксидантами и использовать их как замену традиционному лечению. Балансированный рацион, который включает вышеупомянутые продукты, может обеспечить достаточное количество антиоксидантов для организма. Если же мы исключаем эти продукты из рациона, мы можем столкнуться с риском развития некоторых заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Важно понимать, что способы получения антиоксидантов могут быть разными: через питание или с помощью биологически активных добавок. Однако использование только добавок не всегда эффективно и может даже способствовать появлению некоторых заболеваний. Поэтому важно обеспечивать организм антиоксидантами через питание, основываясь на разнообразных растительных продуктах.

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