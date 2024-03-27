Диетолог назвала продукты, с помощью которых можно получить норму антиоксидантов

Однако не стоит полагаться только на добавки с антиоксидантами и использовать их как замену традиционному лечению. Балансированный рацион, который включает вышеупомянутые продукты, может обеспечить достаточное количество антиоксидантов для организма. Если же мы исключаем эти продукты из рациона, мы можем столкнуться с риском развития некоторых заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак.