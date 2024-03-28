Депутаты Госдумы предлагают контролировать передвижение электросамокатов

Председатель Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев отметил, что в Московской области количество поездок на электросамокатах в 2023 году увеличилось до 10 миллионов, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году. Соответственно, количество ДТП также значительно выросло. В целом по стране за девять месяцев 2023 года зарегистрировано 2647 ДТП с самокатами, что на 215,9% больше, чем в предыдущем году.