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Депутаты Госдумы предлагают контролировать передвижение электросамокатов

28 марта 2024, 08:16
Сезон использования электросамокатов открылся снова. Этот вид транспорта вызывает много споров, ведь количество ДТП с участием самокатов в прошлом году выросло втрое по сравнению с предыдущим годом. В Госдуме рассматриваются возможные меры для ужесточения правил управления этим транспортом.

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что необходимо более тщательно контролировать движение электросамокатов и их места передвижения. Многие крупные компании, предоставляющие услуги проката самокатов, уже создали зоны с ограниченной скоростью и запретом на проезд. Однако может потребоваться корректировка уже существующих зон и создание новых, основываясь на запросах жителей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Тем не менее, депутат не исключает возможности ужесточения ответственности за опасное вождение на самокатах. Парламентарии будут обсуждать этот вопрос.

Председатель Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев отметил, что в Московской области количество поездок на электросамокатах в 2023 году увеличилось до 10 миллионов, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году. Соответственно, количество ДТП также значительно выросло. В целом по стране за девять месяцев 2023 года зарегистрировано 2647 ДТП с самокатами, что на 215,9% больше, чем в предыдущем году.

Однако установить единое требование для предельной скорости самокатов на всей территории РФ невозможно. Это зависит от различных факторов, таких как население, место использования и инфраструктура. Поэтому органы власти рекомендуют муниципалитетам самостоятельно определить зоны с ограничением скоростного режима для самокатов.

Кроме того, Минтранс Подмосковья разрабатывает методические рекомендации для сервисов проката самокатов, и муниципалитеты в этом сезоне будут активно заключать соответствующие соглашения с сервисами. Это поможет более эффективно организовать использование электросамокатов в городах и обеспечить безопасность на дорогах.

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