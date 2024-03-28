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Молодой продавец из ЯНАО задержан за попытку вербовать людей в террористы

Молодой продавец из ЯНАО задержан за попытку вербовать людей в террористы

28 марта 2024, 11:00
Фото: 1MI
В ЯНАО задержан 20-летний молодой человек. Он работал в магазине «Монетка» и пытался завербовать людей в террористы за 700-900 тысяч.

Известно, что юноша был автором спам-рассылки. Он предлагал незнакомцам взорвать ТЦ, вокзалы и аэропорты, пишет «Урал Мэш».

В полицию обратился 36-летний Василий из поселка Уренгой. Он показал стражам порядка сообщение, в котором его пытались завербовать в террористы за миллион рублей. Писали якобы от лица «Легиона свободы России»*.

Правоохранители изучили аккаунт, с которого поступило сообщение. Так они вышли на след юноши. В квартире у злоумышленника обнаружили 10 сим-карт, семь телефонов, много бланков.

Ранее сообщалось, что мужчина планировал теракт на железной дороге в Свердловской области. Его задержали.

* признан в РФ террористическим

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#Полиция#Криминал#ЯНАО#Торговый центр#Терроризм#Террористы#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Аэропорты
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