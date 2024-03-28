Молодой продавец из ЯНАО задержан за попытку вербовать людей в террористы

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Published Сегодня, 11:00
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Известно, что юноша был автором спам-рассылки. Он предлагал незнакомцам взорвать ТЦ, вокзалы и аэропорты, пишет «Урал Мэш».
В полицию обратился 36-летний Василий из поселка Уренгой. Он показал стражам порядка сообщение, в котором его пытались завербовать в террористы за миллион рублей. Писали якобы от лица «Легиона свободы России»*.
Правоохранители изучили аккаунт, с которого поступило сообщение. Так они вышли на след юноши. В квартире у злоумышленника обнаружили 10 сим-карт, семь телефонов, много бланков.
Ранее сообщалось, что мужчина планировал теракт на железной дороге в Свердловской области. Его задержали.
* признан в РФ террористическим