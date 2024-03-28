Напавшие на «Крокус» террористы были под психотропными веществами

Наркотик, меняющий взгляд на мир, нашли в крови у всех четверых задержанных. Кроме того, отмечается, что они ранее неоднократно были в «Крокусе», присматривались. Террористы были на концертной площадке 7, 10 и 14 марта. Одного из преступников 7 марта сфотографировали в здании.