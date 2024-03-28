Напавшие на «Крокус» террористы были под психотропными веществами

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
Это стало известно благодаря анализу крови. Эти вещества отключили страх у террористов, пишет Baza.
Наркотик, меняющий взгляд на мир, нашли в крови у всех четверых задержанных. Кроме того, отмечается, что они ранее неоднократно были в «Крокусе», присматривались. Террористы были на концертной площадке 7, 10 и 14 марта. Одного из преступников 7 марта сфотографировали в здании.
А за день до случившегося, 21 марта, террористы были замечены на камерах на одной из заправок. Там они заправляли автомобиль, на котором после гнались от правоохранителей.
Напомним, что хозяин того автомобиля, а также его брат и отец тоже задержаны. Еще один задержанный — гражданин Кыргызстана, который сдавал квартиру одному из террористов.
Ранее сообщалось, что родные опознали тело погибшей в «Крокусе» свердловчанки Виктории Ладейщиковой. Ранее в них таилась надежда на то, что женщина жива и лежит в одной из больниц.