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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Пожароопасный сезон в Свердловской области стартует раньше срока

Пожароопасный сезон в Свердловской области стартует раньше срока

28 марта 2024, 09:25
Фото: 1MI
В Свердловской области пожароопасный сезон начнется раньше, чем предполагалось.

Глава региона Евгений Куйвашев утвердил новую дату — это 5 апреля. Ранее же сезон анонсировался с 10 апреля.

Отмечается, что к настоящему моменту было проделано множество подготовительных работ, отметили в департаменте информполитики. Специалисты учли опыт прошлых лет. Особое внимание будет уделено обустройству минерализованных полос поблизости с селами и деревнями, которые находятся рядом с лесополосами.

В скором времени состоятся проверки предприятий, которые занимаются деревообработкой. Проверят и села, где не видоизменены минерализованные полосы. А спецкомиссия займется устранением участков с сухой травой.

Ранее сообщалось, что тагильская администрация будет помогать волонтерам-пожарным в период пожароопасного сезона.

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#Общество#Пожар#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Сухая трава#Дата#Природный пожар#Екатеринбург#Лесные пожары#Пожары#Пожароопасный сезон#Дарья Сорокина
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