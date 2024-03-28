Пожароопасный сезон в Свердловской области стартует раньше срока

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Глава региона Евгений Куйвашев утвердил новую дату — это 5 апреля. Ранее же сезон анонсировался с 10 апреля.
Отмечается, что к настоящему моменту было проделано множество подготовительных работ, отметили в департаменте информполитики. Специалисты учли опыт прошлых лет. Особое внимание будет уделено обустройству минерализованных полос поблизости с селами и деревнями, которые находятся рядом с лесополосами.
В скором времени состоятся проверки предприятий, которые занимаются деревообработкой. Проверят и села, где не видоизменены минерализованные полосы. А спецкомиссия займется устранением участков с сухой травой.
Ранее сообщалось, что тагильская администрация будет помогать волонтерам-пожарным в период пожароопасного сезона.