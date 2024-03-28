Пожароопасный сезон в Свердловской области стартует раньше срока

Отмечается, что к настоящему моменту было проделано множество подготовительных работ, отметили в департаменте информполитики. Специалисты учли опыт прошлых лет. Особое внимание будет уделено обустройству минерализованных полос поблизости с селами и деревнями, которые находятся рядом с лесополосами.