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Published Сегодня, 13:40

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Стюардесса из Екатеринбурга признана одной из самых красивых

Стюардесса из Екатеринбурга признана одной из самых красивых

28 марта 2024, 13:40
Фото: 1MI
Стюардесса из Екатеринбурга Анастасия Перетыкина вошла в полуфинал конкурса «Топ стюардесс». Она трудится в «Уральских авиалиниях» на протяжении семи лет.

При этом последние три года Анастасия уже старший бортпроводник, сообщается в соцсетях конкурса.

Сама Анастасия рассказала, что испытывает большую благодарность к своей работе, ведь благодаря ей она встретила здесь любимого.

Все, как в кино, он командир, я стюардесса, — отметила Анастасия.

На недавний день рождения пилот подарил Анастасии мопса, о котором она очень мечтала. Известно, что девушке 31 год. Она очень хочет победить в конкурсе.

Ранее в полуфинал вышла жительница Верхней Салды Марина Берстенева. Она — стюардесса уже на протяжении пяти лет.

Ранее сообщалось, что россиянка получила титул «Миссис мира» в Малайзии.

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#Общество#Свердловская область#Конкурс#Соцсети#Девушка#Уральские авиалинии#Пилот#Стюардесса#Екатеринбург#Верхняя Салда#Дарья Сорокина#Бортпроводник#Полуфинал
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