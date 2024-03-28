Стюардесса из Екатеринбурга признана одной из самых красивых

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
При этом последние три года Анастасия уже старший бортпроводник, сообщается в соцсетях конкурса.
Сама Анастасия рассказала, что испытывает большую благодарность к своей работе, ведь благодаря ей она встретила здесь любимого.
Все, как в кино, он командир, я стюардесса, — отметила Анастасия.
На недавний день рождения пилот подарил Анастасии мопса, о котором она очень мечтала. Известно, что девушке 31 год. Она очень хочет победить в конкурсе.
Ранее в полуфинал вышла жительница Верхней Салды Марина Берстенева. Она — стюардесса уже на протяжении пяти лет.
Ранее сообщалось, что россиянка получила титул «Миссис мира» в Малайзии.