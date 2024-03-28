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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Пожилые люди из Свердловской области стали чаще пользоваться каршерингом

Свердловские пенсионеры увлеклись каршерингом

28 марта 2024, 11:53
Фото: 1MI

Пожилые люди из Свердловской области стали чаще пользоваться каршерингом

В Свердловской области услуги каршеринга стали пользоваться повышенным спросом среди граждан от 56 лет.

Преимущественно свердловчане любят ездить на арендованных машинах в поездках по Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. Это данные за прошлый год, рассказали специалисты Yota.

Большая часть арендаторов автомобилей — это абоненты 26-35 лет (45%). Годом ранее серьезный рост показала категория жителей от 56+, их стало больше на 20%. Мужчины чаще женщин арендовали автомобили — это около 72%.

Ранее каршеринговое авто в уральской столице застряло посреди дороги и попал в ДТП.

В центре Екатеринбурга водитель каршеринга разбил авто и покинул место ДТП
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#Общество#Свердловская область#Москва#Женщины#Санкт-Петербург#Сочи#Мужчины#Екатеринбург#Каршеринг#Дарья Сорокина#Абоненты
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