Свердловские пенсионеры увлеклись каршерингом

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Преимущественно свердловчане любят ездить на арендованных машинах в поездках по Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. Это данные за прошлый год, рассказали специалисты Yota.
Большая часть арендаторов автомобилей — это абоненты 26-35 лет (45%). Годом ранее серьезный рост показала категория жителей от 56+, их стало больше на 20%. Мужчины чаще женщин арендовали автомобили — это около 72%.
Ранее каршеринговое авто в уральской столице застряло посреди дороги и попал в ДТП.