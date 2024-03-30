Будет грохот и свечение: На Свердловскую область упадут части ракеты-носителя «Союз»

Ученые и экологи регулярно изучают природу в местах падения обломков. Никакие серьезные последствия для животного и растительного мира до сих пор не регистрировались. Места падения обломков ракеты рассчитываются почти с хирургической точностью. Для этого используются определенные алгоритмы, которые позволяют выбирать малозаселенные или дикие места.