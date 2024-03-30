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На территорию Свердловскую область упадут части ракеты-носителя «Союз»

Будет грохот и свечение: На Свердловскую область упадут части ракеты-носителя «Союз»

30 марта 2024, 08:08
Фото: 1MI

На территорию Свердловскую область упадут части ракеты-носителя «Союз»

Составные части ракеты «Союз», которая будет запущена с космодрома «Байконур» 31 марта, могут упасть на землю на Среднем Урале, в одном из районов Свердловской области.

Падение может сопровождаться очень сильным грохотом, яркими вспышками в небе и свечением. Свердловчан просят не пугаться: такие эффекты наблюдаются при вхождении ступеней ракеты в нижние слои атмосферы. Увидеть их смогут жители Карпинского городского округа, сообщает мэрия.

Радиус падения обломков будет ограничен 20-километровой территорией севернее поселка Кытлым, 10-12 километрами к северо-западу от поселка Каквинские печи, 17 километрами к западу от Сосновки, 4-5 километрами южнее границ заповедника «Денежкин камень» и 2-3 километрами к северу от Кожнаковских гор.

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Местные власти ввели запрет на посещение этих территорий. Он действует с 29 марта вплоть до полудня 1 апреля. В основном запрет касается охотников и рыболовов.

Пуск ракеты «Союз-2» будет плановым. Она выведет несколько российских спутников на космическую орбиту. Обломки ракеты не представляют опасности для окружающей среды: в них нет ни высокотоксичного топлива, ни радиационных элементов.

Ученые и экологи регулярно изучают природу в местах падения обломков. Никакие серьезные последствия для животного и растительного мира до сих пор не регистрировались. Места падения обломков ракеты рассчитываются почти с хирургической точностью. Для этого используются определенные алгоритмы, которые позволяют выбирать малозаселенные или дикие места.

Ранее жители Екатеринбурга заметили в небе объекты, похожие на НЛО.

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#Общество#Свердловская область#Спутник#Падение#Предупреждение#Космос#Ракета#Екатеринбург#Обломки#Дарья Бобровицкая
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