Будет грохот и свечение: На Свердловскую область упадут части ракеты-носителя «Союз»

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Падение может сопровождаться очень сильным грохотом, яркими вспышками в небе и свечением. Свердловчан просят не пугаться: такие эффекты наблюдаются при вхождении ступеней ракеты в нижние слои атмосферы. Увидеть их смогут жители Карпинского городского округа, сообщает мэрия.
Радиус падения обломков будет ограничен 20-километровой территорией севернее поселка Кытлым, 10-12 километрами к северо-западу от поселка Каквинские печи, 17 километрами к западу от Сосновки, 4-5 километрами южнее границ заповедника «Денежкин камень» и 2-3 километрами к северу от Кожнаковских гор.
Местные власти ввели запрет на посещение этих территорий. Он действует с 29 марта вплоть до полудня 1 апреля. В основном запрет касается охотников и рыболовов.
Пуск ракеты «Союз-2» будет плановым. Она выведет несколько российских спутников на космическую орбиту. Обломки ракеты не представляют опасности для окружающей среды: в них нет ни высокотоксичного топлива, ни радиационных элементов.
Ученые и экологи регулярно изучают природу в местах падения обломков. Никакие серьезные последствия для животного и растительного мира до сих пор не регистрировались. Места падения обломков ракеты рассчитываются почти с хирургической точностью. Для этого используются определенные алгоритмы, которые позволяют выбирать малозаселенные или дикие места.
Ранее жители Екатеринбурга заметили в небе объекты, похожие на НЛО.