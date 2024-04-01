На форум «Я хочу жить в Нижнем Тагиле» мэрия планирует потратить 450 тысяч рублей

Мероприятие состоится 4–5 мая на берегу Леневского водохранилища в ДОК «Звездный». Всего в нем примут участие 165 человек от 18 до 35 лет. Подрядчик должен будет привезти и отвезти форумчан, выделив для этого не менее четырех пассажирских автобусов. Также в задачи организатора входит обеспечение безопасности: на форуме должны будут дежурить два охранника не ниже четвертого разряда.