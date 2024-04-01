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Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика для проведения молодежного форума

На форум «Я хочу жить в Нижнем Тагиле» мэрия планирует потратить 450 тысяч рублей

1 апреля 2024, 14:31

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика для проведения молодежного форума

Мероприятие состоится в начале мая. Подрядчика администрация Нижнего Тагила планирует определить до 10 апреля.

В задачи организатора молодежного форума «Я хочу жить в Нижнем Тагиле» будет входить фото и видеосъемка, перевозка участников, изготовление дипломов, а также питание делегатов. На все мэрия готова потратить 450 тысяч рублей, говорится на портале госзакупок.

Мероприятие состоится 4–5 мая на берегу Леневского водохранилища в ДОК «Звездный». Всего в нем примут участие 165 человек от 18 до 35 лет. Подрядчик должен будет привезти и отвезти форумчан, выделив для этого не менее четырех пассажирских автобусов. Также в задачи организатора входит обеспечение безопасности: на форуме должны будут дежурить два охранника не ниже четвертого разряда.

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Накормить участников форума нужно будет четыре раза: трижды 4 мая и один раз — 5 мая. В меню обеда помимо супа и горячего второго должны входить свежие овощи и кондитерские изделия. На ужин форумчанам подадут запеканку, курицу и картофель, а на завтрак — кашу с маслом, колбасные изделия и чай с молоком.

Во время проведения форума подрядчик обязан снимать фото и видео, а потом разместить контент в интернете.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отказался отменять развлекательные мероприятия после теракта в «Крокус сити холле».

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