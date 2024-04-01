На форум «Я хочу жить в Нижнем Тагиле» мэрия планирует потратить 450 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В задачи организатора молодежного форума «Я хочу жить в Нижнем Тагиле» будет входить фото и видеосъемка, перевозка участников, изготовление дипломов, а также питание делегатов. На все мэрия готова потратить 450 тысяч рублей, говорится на портале госзакупок.
Мероприятие состоится 4–5 мая на берегу Леневского водохранилища в ДОК «Звездный». Всего в нем примут участие 165 человек от 18 до 35 лет. Подрядчик должен будет привезти и отвезти форумчан, выделив для этого не менее четырех пассажирских автобусов. Также в задачи организатора входит обеспечение безопасности: на форуме должны будут дежурить два охранника не ниже четвертого разряда.
Накормить участников форума нужно будет четыре раза: трижды 4 мая и один раз — 5 мая. В меню обеда помимо супа и горячего второго должны входить свежие овощи и кондитерские изделия. На ужин форумчанам подадут запеканку, курицу и картофель, а на завтрак — кашу с маслом, колбасные изделия и чай с молоком.
Во время проведения форума подрядчик обязан снимать фото и видео, а потом разместить контент в интернете.
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