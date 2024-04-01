Начало конкурса «Большая перемена» перенесено из-за трагедии в «Крокус Сити Холле»

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Конкурс проводится среди учеников 5-10 классов, а также среди студентов колледжей. Организаторами мероприятия являются российское движение детей и молодежи и «Движение Первых», рассказали в группе ВКонтакте «Большая перемена».
Во время состязаний школьники демонстрируют навык работы с большими объемами информации, творческое мышление, способность к командной работе, искать нестандартные решения в непростых ситуациях.
Начало конкурса перенесли на 12 апреля 2024 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле перенесли финал детского конкурса «Золотой Петушок» на август 2024 года.