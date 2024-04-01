tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Начало конкурса «Большая перемена» перенесено из-за трагедии в «Крокус Сити Холле»

Начало конкурса «Большая перемена» перенесено из-за трагедии в «Крокус Сити Холле»

1 апреля 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney
Начало нового сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» перенесли из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Конкурс проводится среди учеников 5-10 классов, а также среди студентов колледжей. Организаторами мероприятия являются российское движение детей и молодежи и «Движение Первых», рассказали в группе ВКонтакте «Большая перемена».

Во время состязаний школьники демонстрируют навык работы с большими объемами информации, творческое мышление, способность к командной работе, искать нестандартные решения в непростых ситуациях.

Начало конкурса перенесли на 12 апреля 2024 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле перенесли финал детского конкурса «Золотой Петушок» на август 2024 года.

10 тагильских садиков вышли в финал конкурса театральных коллективов «Золотой ключик»
Узнать подробнее
Читайте также:
Победители конкурсов в селах под Нижним Тагилом получили наградыУчастникам викторины «Опорный край» в Свердловской области звонят мошенникиТагильские школьники вышли в полуфинал областного конкурса «Классный лидер»
#Общество#Конкурс#Студенты#Информация#Участники#Мероприятие#Ученики#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Большая перемена#Организаторы
Подпишитесь
«Не ожидал такую подставу»: незрячий житель Тагила пожаловался на терминалы Сбера
31 марта, 07:05
Розовый снег: в Нижнем Тагиле объявились убийцы собак?
30 марта, 12:40
Трасса рядом с Нижним Тагилом перекрыта из-за риска обрушения мостовой конструкции
30 марта, 13:01
Пропускной режим в школах Нижнего Тагила: где-то усиливают, где-то и не ослабляли
31 марта, 06:52
12 рыбаков чуть не утонули на Белоярском водохранилище
31 марта, 06:46
Виновник пьяного смертельного ДТП из Тагила сбежал на СВО, чтобы избежать наказания
29 марта, 12:11
"