Новомосковский рынок в Екатеринбурге оцеплен ОМОНом

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
По некоторым данным, там силовики проводят учения, пишет Ура.ру. Рынок находится на улице Металлургов, 70. Никаких подробностей пока нет.
Напомним, что 29 марта представители правоохранительных органов приехали в БЦ «Высоцкий», где задержали одного из буйных посетителей бара. Он не оплатил обед и из-за этого в заведении разгорелся скандал.
Кроме того, недавно рейды прошли в Цыганском поселке и ТЦ «Пассаж».