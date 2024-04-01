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Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

ОМОН оцепил рынок в Екатеринбурге

Новомосковский рынок в Екатеринбурге оцеплен ОМОНом

1 апреля 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney

ОМОН оцепил рынок в Екатеринбурге

В дневное время 1 апреля в Екатеринбурге ОМОН оцепили рынок.

По некоторым данным, там силовики проводят учения, пишет Ура.ру. Рынок находится на улице Металлургов, 70. Никаких подробностей пока нет.

Напомним, что 29 марта представители правоохранительных органов приехали в БЦ «Высоцкий», где задержали одного из буйных посетителей бара. Он не оплатил обед и из-за этого в заведении разгорелся скандал.

Кроме того, недавно рейды прошли в Цыганском поселке и ТЦ «Пассаж».

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#Происшествия#Свердловская область#Скандал#Задержание#Учения#Правоохранительные органы#Рынок#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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