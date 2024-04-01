Синоптик признал, что предсказание погоды на долгий срок — задача нерешаемая

Важным отличием долгосрочных прогнозов является то, что они никогда не указывают конкретные значения погодных параметров, а только возможные отклонения от климатических норм. Таким образом, можно говорить о том, будет ли теплее или холоднее, суше или влажнее, чем обычно. Несмотря на аккуратные формулировки, точность таких прогнозов составляет порядка 70%.