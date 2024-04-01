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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Синоптик признал, что предсказание погоды на долгий срок — задача нерешаемая

1 апреля 2024, 06:48
Михаил Леус, ведущий синоптик центра «Фобос», признал, что человечество не может предсказывать погоду на долгие периоды.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории геоинформационных технологий Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН Натальи Чередько, специалисты разделяют прогнозы на две категории: на неделю-месяц и на более длительный срок. Для долгосрочных прогнозов используется метод аналогов, при котором изучаются архивные данные и находятся сходства синоптических процессов для предположения подобного развития погодных аномалий. Внутримесячные прогнозы основаны на инерционных и эмпирико-статистических методах, пишет pravda.ru.

При составлении таких прогнозов учитываются факторы, которые не оказывают влияния на погоду в короткосрочной перспективе, такие как состояние почвы, снежного покрова и верхнего слоя океана. Это повышает точность прогнозирования.

Важным отличием долгосрочных прогнозов является то, что они никогда не указывают конкретные значения погодных параметров, а только возможные отклонения от климатических норм. Таким образом, можно говорить о том, будет ли теплее или холоднее, суше или влажнее, чем обычно. Несмотря на аккуратные формулировки, точность таких прогнозов составляет порядка 70%.

Она соглашается со своим коллегой, что максимальный срок прогноза с приемлемой точностью составляет не более трех-пяти суток. Все, что выходит за этот срок, можно считать предположениями наугад.

Наталья Чередько заключает, что у метеорологов есть еще куда стремиться, но идеального прогноза, возможно, не удастся достичь даже через сто лет.

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