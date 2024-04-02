Двое мужчин топили баню и устроили пожар в Горноуральском ГО

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Пожар мог распространиться на соседние дома, поэтому ему присвоили повышенный ранг. На тушение пламени выехали четыре пожарных расчета и девять спасателей.
Известно, что двое мужчин топили баню и в какой-то момент заметили густой дым. Тогда они позвонили пожарным. Выяснилось, что огонь разгорелся из-за неправильного устройства печи и дымохода. В итоге воспламенилась внутренняя отделка стены.
Площадь воспламенения составляла 170 кв. м. Тушили пламя почти час. Никто не пострадал. Проводится проверка, отметили в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГО.
Ранее сообщалось, что десятки пожарных нагрянули в аквапарк в Екатеринбурге. Там тоже воспламенилась баня.