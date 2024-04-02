tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Двое мужчин топили баню и устроили пожар в Горноуральском ГО

Двое мужчин топили баню и устроили пожар в Горноуральском ГО

2 апреля 2024, 13:47
Фото: Отдел надзорной деятельности
В деревне Реши в Горноуральском ГО двое мужчин топили баню и случайно устроили пожар. Это произошло 1 апреля на улице Заречной.

Пожар мог распространиться на соседние дома, поэтому ему присвоили повышенный ранг. На тушение пламени выехали четыре пожарных расчета и девять спасателей.

Фото: Отдел надзорной деятельности

Известно, что двое мужчин топили баню и в какой-то момент заметили густой дым. Тогда они позвонили пожарным. Выяснилось, что огонь разгорелся из-за неправильного устройства печи и дымохода. В итоге воспламенилась внутренняя отделка стены.

Площадь воспламенения составляла 170 кв. м. Тушили пламя почти час. Никто не пострадал. Проводится проверка, отметили в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГО.

Ранее сообщалось, что десятки пожарных нагрянули в аквапарк в Екатеринбурге. Там тоже воспламенилась баня.

В 2024 году лесные пожары в Свердловской области начались на несколько месяцев раньше
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тагиле и Горноуральском в 2024 году произошло 103 пожара и погибли четыре человекаЖитель Екатеринбурга погиб во время пожара в квартиреУральцы просят наградить медсестру после спасения 26 человек из пожара
#Происшествия#Проверка#Пожар#Пожарные#Баня#Пламя#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Дымоход
Подпишитесь
Налоговая подала иск на банкротство сорвавшего ремонт в Нижнем Тагиле УСМ Голященко
Сегодня, 09:05
Спортивная гордость Верхней Салды: каких чемпионов готовят в городе?
31 марта, 15:25
Майские праздники 2024 — как отдыхаем?
Сегодня, 08:54
Тагильская воспитательница украла у спящего сожителя 150 тысяч рублей и сбежала
Сегодня, 09:29
Финал конкурса детей-театралов «Золотой ключик» перенесен в Тагиле на 18 мая
Сегодня, 08:59
Припаркованные авто будут эвакуировать с центральных улиц Тагила при уборке снега
Вчера, 12:35
"