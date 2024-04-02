Двое мужчин топили баню и устроили пожар в Горноуральском ГО

Известно, что двое мужчин топили баню и в какой-то момент заметили густой дым. Тогда они позвонили пожарным. Выяснилось, что огонь разгорелся из-за неправильного устройства печи и дымохода. В итоге воспламенилась внутренняя отделка стены.