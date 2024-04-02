Путин пообещал найти всех заказчиков теракта в подмосковном «Крокусе»

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Каждый из тех, кто каким-либо образом причастен к организации теракта в подмосковном «Крокусе», будет найден спецслужбами, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД во вторник, 2 апреля.
Необходимо распутать все звенья цепи, чтобы определить конечных бенефициаров, которые стоят за страшным преступлением, подчеркнул глава государства. Он также отметил, что сейчас оцениваются действия всех служб, коммерческих предприятий и других структур «в контексте теракта».
Четверо таджикских боевиков расстреляли людей в подмосковном Красногорске 22 марта. Люди пришли на концерт группы «Пикник». По последним данным, погибли в теракте 144 человека. С помощью родственников и генетических экспертиз удалось установить личности 134 человек. 360 человек получили травмы, ожоги, многие отравились дымом.
Боевиков, которые стреляли в людей, схватили на другой день в Брянской области. Далее началась волна задержаний тех, кто сдавал преступникам жилье, обеспечивал их транспортом или снабжал орудием.
Группа «Пикник» не стала отменять гастроли по России. В Екатеринбурге музыканты выступят 14 апреля под охраной Росгвардии.