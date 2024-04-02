Путин пообещал найти всех заказчиков теракта в подмосковном «Крокусе»

Необходимо распутать все звенья цепи, чтобы определить конечных бенефициаров, которые стоят за страшным преступлением, подчеркнул глава государства. Он также отметил, что сейчас оцениваются действия всех служб, коммерческих предприятий и других структур «в контексте теракта».