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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

В Екатеринбурге продлен арест американке за спонсирование ВСУ

Продлен арест американке, которую задержали в Екатеринбурге за помощь ВСУ

3 апреля 2024, 13:48
Фото: 1MI

В Екатеринбурге продлен арест американке за спонсирование ВСУ

Американке, которую задержали в Екатеринбурге за помощь ВСУ, продлили арест. Мера пресечения продлена до 5 июля. Американка находится в СИЗО.

Речь идет о девушке с гражданством США, Ксения Карелина из Лос-Анджелеса. Ее обвиняют в госизмене за перевод денег украинской армии.

Напомним, что обвиняемой 32 года. Задержали ее 20 февраля. Она имеет два гражданства — и России и США.

Ранее молодой человек обвиняемой вступился за нее. 36-летний Крис Ван Херден попросил подписчиков выразить Ксениии слова поддержки. Следствию известно, что в прошлом американка участвовала в митингах.

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#Свердловская область#Криминал#Арест#Тюрьма#СИЗО#18+#Екатеринбург#Госизмена#ВСУ#Дарья Сорокина#Спонсирование
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