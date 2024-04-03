Продлен арест американке, которую задержали в Екатеринбурге за помощь ВСУ

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Речь идет о девушке с гражданством США, Ксения Карелина из Лос-Анджелеса. Ее обвиняют в госизмене за перевод денег украинской армии.
Напомним, что обвиняемой 32 года. Задержали ее 20 февраля. Она имеет два гражданства — и России и США.
Ранее молодой человек обвиняемой вступился за нее. 36-летний Крис Ван Херден попросил подписчиков выразить Ксениии слова поддержки. Следствию известно, что в прошлом американка участвовала в митингах.