Снесло крышу. Иномарка влетела в грузовик на Россельбане в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что 2 апреля Kia ехала по Кольцовскому тракту. Водитель отвлекся и врезался в стоящий у дороги грузовик ГАЗ, пишет Е1.
В результате аварии 56-летний водитель Kia с ушибом грудной клетки был доставлен в больницу.
Напомним, днем 2 апреля в Екатеринбурге случилось еще одно ДТП. На Объездной самосвал влетел в ограждение. При этом водитель так сделал, чтобы избежать другой аварии.