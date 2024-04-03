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Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Водитель иномарки устроил аварию с грузовиком на Россельбане в Екатеринбурге

Снесло крышу. Иномарка влетела в грузовик на Россельбане в Екатеринбурге

3 апреля 2024, 05:19
Фото: 1MI

Водитель иномарки устроил аварию с грузовиком на Россельбане в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Россельбане случилась авария между автомобилем Kia и грузовиком. Очевидцы рассказали, что у иномарки снесло крышу. На месте работали инспекторы, скорая помощь и МЧС.

В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что 2 апреля Kia ехала по Кольцовскому тракту. Водитель отвлекся и врезался в стоящий у дороги грузовик ГАЗ, пишет Е1.

В результате аварии 56-летний водитель Kia с ушибом грудной клетки был доставлен в больницу.

Напомним, днем 2 апреля в Екатеринбурге случилось еще одно ДТП. На Объездной самосвал влетел в ограждение. При этом водитель так сделал, чтобы избежать другой аварии.

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