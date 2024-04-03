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Власти ответили на претензии работников детдома в Нижнем Тагиле

Власти ответили на претензии работников детдома в Нижнем Тагиле

3 апреля 2024, 13:31
Фото: 1MI
Городские власти прокомментировали претензии, высказанные работниками детдома в Нижнем Тагиле.

Ранее сотрудник учреждения показал в СМИ фото одного из корпусов Нижнетагильского социально-реабилитационного центра для детей. На кадрах видно, что со стен сыплется штукатурка. При этом здание с фото закрыто на ремонт с 2008 года, оно нежилое, сообщает «КП-Екатеринбург».

Есть у персонала и другие претензии. Они уверены, что детские группы переполнены двукратно и дети «спят чуть ли не на головах друг у друга». В связи с этим растет и загруженность воспитателей.

В Минсоцполитики назвали эти данные неправдой. Здесь сказали, что в центре воспитывается 93 малыша, это группа девочек и два отделения мальчиков.

Однако воспитатели продолжили утверждать, что у них повышенная рабочая нагрузка, из-за нее некоторые уволились. Также они пожаловались на сокращение дней отпуска с 56 до 28.

В Минсоцполитики сказали, что в связи с переходом детдома в систему соцполитики, каждый работник был предварительно уведомлен об изменении некоторых рабочих условий. Также здесь подтвердили, что рабочая нагрузка на персонал возросла на 10 часов.

В ведомстве добавили, что год, а ранее и два года назад, зарплаты увеличивались. А все переработки работникам оплачивают дополнительно.

Ранее свердловские пожарные взбунтовались из-за низких зарплат. Они сообщили, что им платят 20 тысяч. Руководство ответило, что средняя зарплата у них 40 тысяч, а часть спасателей получает 55-80 тысяч.

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