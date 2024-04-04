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Школьница на электросамокате попала под колеса Нивы в Екатеринбурге

Школьница на электросамокате попала под колеса Нивы в Екатеринбурге

4 апреля 2024, 06:06
Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
14-летняя девочка решила проехать через дорогу на электросамокате и оказалась под колесами Lada Niva. Инцидент случился 3 апреля на улице Астрономическая, 58 в Екатеринбурге.

Пострадавшую в результате госпитализировали с травмами. По словам мамы девочки, дочь ушла гулять после уроков. Самокат ребенок взял без спроса, сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу.

69-летний водитель пояснил, что девочка влетела в заднюю дверь, когда он проезжал через пешеходный переход. Мужчина остановился и увидел, что ребенок лежит рядом с самокатом.

В ГИБДД напомнили, что родители должны объяснять детям правила дорожного движения. В частности, следует спешиться перед тем, как переходить дорогу, не отвлекаться от движения и не садить пассажиров. Кроме того, обязательно нужно надевать защиту.

Напомним, 2 апреля в Нижнем Тагиле водитель сбила девушку на пешеходном переходе. Женщина рассказала, что не увидела пешехода из-за его черной одежды.

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