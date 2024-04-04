Тагильский одиннадцатиклассник стал призером всероссийской олимпиады по истории

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Вместе с тагильчанином Константином Лебедевым в число призеров финального этапа олимпиады по истории также вошел ученик СУНЦ УрФУ Кирилл Епишенков. Оба школьника будут номинированы на специальную денежную премию губернатора, сообщает Министерство образования Свердловской области.
Заключительный этап олимпиады проходил в Новом Уренгое (ЯНАО) и состоял из двух туров, устного и письменного. Также организаторы предусмотрели для школьников разнообразную развлекательно-познавательную программу с посещением этнопарка, Музея истории Газпрома и т. д.
Звание призера финального этапа ВСОШ даст возможность тагильскому школьнику поступить вне конкурса в любой вуз России на образовательные программы по профилю Олимпиады.
Ученица школы №32 НИжнего Тагила примет участие во всероссийском литературном конкурсе «Класс».