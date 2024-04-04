Тагильский одиннадцатиклассник стал призером всероссийской олимпиады по истории

Заключительный этап олимпиады проходил в Новом Уренгое (ЯНАО) и состоял из двух туров, устного и письменного. Также организаторы предусмотрели для школьников разнообразную развлекательно-познавательную программу с посещением этнопарка, Музея истории Газпрома и т. д.