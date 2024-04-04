tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Школьник из Нижнего Тагила стал призером заключительного этапа ВСОШ по истории

Тагильский одиннадцатиклассник стал призером всероссийской олимпиады по истории

4 апреля 2024, 12:39
Фото: официальный сайт ВСОШ/Дарья Колотина

Школьник из Нижнего Тагила стал призером заключительного этапа ВСОШ по истории

Ученик тагильской гимназии №18 Константин Лебедев вошел в число призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории. Всего в Свердловской области — два успешных результата.

Вместе с тагильчанином Константином Лебедевым в число призеров финального этапа олимпиады по истории также вошел ученик СУНЦ УрФУ Кирилл Епишенков. Оба школьника будут номинированы на специальную денежную премию губернатора, сообщает Министерство образования Свердловской области.

Подросток из Свердловской области стал победителем Кубка России по шахматам
Узнать подробнее

Заключительный этап олимпиады проходил в Новом Уренгое (ЯНАО) и состоял из двух туров, устного и письменного. Также организаторы предусмотрели для школьников разнообразную развлекательно-познавательную программу с посещением этнопарка, Музея истории Газпрома и т. д.

Звание призера финального этапа ВСОШ даст возможность тагильскому школьнику поступить вне конкурса в любой вуз России на образовательные программы по профилю Олимпиады.

Ученица школы №32 НИжнего Тагила примет участие во всероссийском литературном конкурсе «Класс».

Читайте также:
Тагильская «Василинка» — победитель международного конкурса «Волжские сувениры»Серебро Первенства России по горным лыжам привезла тагильчанка Софья ХамитоваОрганизаторы конкурса «Большая перемена» в «Артеке» назвали победителей
#Общество#Нижний Тагил#История#Школьник#Вуз#Призер#Олимпиада школьников#Екатеринбург#Приоритетное поступление#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Сквер на Вагонке и парк Горького в Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство
Вчера, 06:44
«Это детский сад!» Абдулкадыров резко высказался о работе УСМ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:31
Стали известны новые подробности скандала с групповым сексом с 11-летней девочкой
Сегодня, 04:01
В Нижнем Тагиле «Уралстроймонтаж» задолжал 100 миллионов налогов
Сегодня, 10:33
В Нижнем Тагиле водитель сбил 13-летнюю девочку и уехал с места ДТП
Сегодня, 10:16
«Были готовы прыгать из окон»: известны подробности пожара в общежитии в Тагиле
Сегодня, 08:58
"