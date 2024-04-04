tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Водолазы ослабляют лед в Нижнем Тагиле

Водолазы ослабляют лед в Нижнем Тагиле

4 апреля 2024, 13:54
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в деревне Баронская на реке Межевая водолазы приступили к пропилкам льда.

Они ослабляют лед под мостом для безопасного пропуска воды в период ледохода. К работам специалисты приступили 4 апреля, сообщили в Центре защиты населения.

На кадрах видно, как двое спасателей в спецкостюмах и резиновых сапогах вышли на лед и стали проделывать в нем лунки. Их они поделали под всех водной территорией под мостом.

Ранее в Нижнем Тагиле горожанам с 1 апреля запретили выходить на лед. Это опасно для жизни, так как лед весной очень тонкий.

В МЧС Екатеринбурга запретили горожанам выходить на рыхлый лед Городского пруда
Узнать подробнее
Читайте также:
Два рыбака из Екатеринбурга провалились под лед на Белоярском водохранилищеВ Подмосковье спасли лыжника, которые провалился под ледСпасатели просят жителей Екатеринбурга не выходить на лед
#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Безопасность#Спасатели#Река#Лед#Екатеринбург#Водолазы#Тонкий лед#Выход на лед#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Сквер на Вагонке и парк Горького в Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство
Вчера, 06:44
«Это детский сад!» Абдулкадыров резко высказался о работе УСМ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:31
Стали известны новые подробности скандала с групповым сексом с 11-летней девочкой
Сегодня, 04:01
В Нижнем Тагиле «Уралстроймонтаж» задолжал 100 миллионов налогов
Сегодня, 10:33
В Нижнем Тагиле водитель сбил 13-летнюю девочку и уехал с места ДТП
Сегодня, 10:16
«Были готовы прыгать из окон»: известны подробности пожара в общежитии в Тагиле
Сегодня, 08:58
"