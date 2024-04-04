Водолазы ослабляют лед в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Они ослабляют лед под мостом для безопасного пропуска воды в период ледохода. К работам специалисты приступили 4 апреля, сообщили в Центре защиты населения.
На кадрах видно, как двое спасателей в спецкостюмах и резиновых сапогах вышли на лед и стали проделывать в нем лунки. Их они поделали под всех водной территорией под мостом.
Ранее в Нижнем Тагиле горожанам с 1 апреля запретили выходить на лед. Это опасно для жизни, так как лед весной очень тонкий.