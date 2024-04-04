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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

С крыши упал и разбился насмерть строитель из Нижней Туры

Возбуждено уголовное дело после смерти рабочего при падении с крыши в Нижней Туре

4 апреля 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney

С крыши упал и разбился насмерть строитель из Нижней Туры

В Нижней Туре строитель упал с крыши. Мужчина скончался. После этого было возбуждено уголовное дело.

Трагедия случилась 3 апреля. Во время капремонта крыши дома строитель упал с высоты и разбился насмерть. Наказание по статье за нарушение правил безопасности предполагает до пяти лет тюрьмы.

По словам главы пресс-службы полиции Валерия Горелых, погибшему было 46 лет, он ранее судим. Он прибыл в Нижнюю Туру для проведения строительства. Он жил в арендной квартире с другими строителями.

Ранее сообщалось, что строитель трудился без страховки. Об этом утверждают очевидцы.

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#Происшествия#Уголовное дело#Строительство#Капремонт#Тюрьма#Ремонтные работы#Нижняя Тура#Судимость#Трагедия#Строители#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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