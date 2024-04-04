Возбуждено уголовное дело после смерти рабочего при падении с крыши в Нижней Туре

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
Трагедия случилась 3 апреля. Во время капремонта крыши дома строитель упал с высоты и разбился насмерть. Наказание по статье за нарушение правил безопасности предполагает до пяти лет тюрьмы.
По словам главы пресс-службы полиции Валерия Горелых, погибшему было 46 лет, он ранее судим. Он прибыл в Нижнюю Туру для проведения строительства. Он жил в арендной квартире с другими строителями.
Ранее сообщалось, что строитель трудился без страховки. Об этом утверждают очевидцы.