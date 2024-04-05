В Свердловской области начался пожароопасный сезон. Что это значит для свердловчан

Ранее сообщалось, что сотрудники уральской Авиалесоохраны будут работать в сезон пожаров. Ранее они жаловались, что их не устраивают зарплаты. Спасатели сообщили, что они получают не более 20 тысяч. Позднее руководство пожарных сообщило, что их зарплата от 40 тысяч, а зачастую выше.