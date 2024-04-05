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В Свердловской области с 5 апреля действуют новые правила по использованию огня

В Свердловской области начался пожароопасный сезон. Что это значит для свердловчан

5 апреля 2024, 07:34
Фото: 1MI

В Свердловской области с 5 апреля действуют новые правила по использованию огня

В Свердловской области с 5 апреля начал действие пожароопасный сезон. Это не значит, что леса теперь нельзя посещать, однако противопожарный период требует соблюдений определенных правил.

Мангалы и жаровни разрешается ставить на расстоянии от пяти метров от любых помещений. За 10 метров к ним не должно быть травы ил какой-либо растительности, отметили в администрации.

По правилам, место разведения огня должно стоять не менее чем в 50 м от зданий, 100 м от леса. Яма, в которой планируется сжечь мусор, должна быть не менее 0,3 метра в глубину.

Поблизости должно находиться ведро с водой, либо средства пожаротушения. В случае уже начавшегося воспламенения нужно немедленно набрать номер спасателей — 112.

Ранее сообщалось, что сотрудники уральской Авиалесоохраны будут работать в сезон пожаров. Ранее они жаловались, что их не устраивают зарплаты. Спасатели сообщили, что они получают не более 20 тысяч. Позднее руководство пожарных сообщило, что их зарплата от 40 тысяч, а зачастую выше.

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#Общество#Пожар#Свердловская область#Лесной пожар#Сухая трава#Природный пожар#Огнетушитель#Екатеринбург#Воспламенение#Пожароопасный сезон#Дарья Сорокина
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