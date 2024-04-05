В Свердловской области начался пожароопасный сезон. Что это значит для свердловчан

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Мангалы и жаровни разрешается ставить на расстоянии от пяти метров от любых помещений. За 10 метров к ним не должно быть травы ил какой-либо растительности, отметили в администрации.
По правилам, место разведения огня должно стоять не менее чем в 50 м от зданий, 100 м от леса. Яма, в которой планируется сжечь мусор, должна быть не менее 0,3 метра в глубину.
Поблизости должно находиться ведро с водой, либо средства пожаротушения. В случае уже начавшегося воспламенения нужно немедленно набрать номер спасателей — 112.
Ранее сообщалось, что сотрудники уральской Авиалесоохраны будут работать в сезон пожаров. Ранее они жаловались, что их не устраивают зарплаты. Спасатели сообщили, что они получают не более 20 тысяч. Позднее руководство пожарных сообщило, что их зарплата от 40 тысяч, а зачастую выше.