Главный тренер «Урала» раскритиковал арбитра после поражения

Отмечается, что во втором тайме у уральцев с поля удалили защитника. Таким образом игру продолжило меньшее количество игроков. В настоящий момент команда «Урал» расположена на 13 строчке в рейтинговой таблице. Есть риск упасть ниже, если «Оренбурга» победит над «Рубином».