Главный тренер «Урала» раскритиковал арбитра после поражения

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
Гончаренко сказал, что Кукуян «просто их прибил и не разбирается в простых ситуациях», об этом тренер сообщил в эфире «Матч ТВ».
Отмечается, что во втором тайме у уральцев с поля удалили защитника. Таким образом игру продолжило меньшее количество игроков. В настоящий момент команда «Урал» расположена на 13 строчке в рейтинговой таблице. Есть риск упасть ниже, если «Оренбурга» победит над «Рубином».
«Крылья Советов» — самарская команда. Гости из Самары стали лидировать уже на 16-й минуте первого тайма. Отыграться свердловчанам не удалось.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге хоккейные фанаты попросили тиктокершу Гаврилину показать грудь.