tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Главный тренер «Урала» раскритиковал арбитра после поражения

Главный тренер «Урала» раскритиковал арбитра после поражения

7 апреля 2024, 06:19
Фото: 1MI
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказал критику в адрес арбитра Павла Кукуяна после проигрыша команде «Крылья Советов» со счетом 1:2.

Гончаренко сказал, что Кукуян «просто их прибил и не разбирается в простых ситуациях», об этом тренер сообщил в эфире «Матч ТВ».

Отмечается, что во втором тайме у уральцев с поля удалили защитника. Таким образом игру продолжило меньшее количество игроков. В настоящий момент команда «Урал» расположена на 13 строчке в рейтинговой таблице. Есть риск упасть ниже, если «Оренбурга» победит над «Рубином».

«Крылья Советов» — самарская команда. Гости из Самары стали лидировать уже на 16-й минуте первого тайма. Отыграться свердловчанам не удалось.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге хоккейные фанаты попросили тиктокершу Гаврилину показать грудь.

В Асбесте мужчина чуть не умер во время просмотра футбола
Узнать подробнее
Читайте также:
Полоса препятствий и футбол: спортплощадку оборудуют у школы №44 в Нижнем ТагилеИнвалиды сыграют в футбол на колясках на турнире в Нижнем ТагилеКоманда из Нижнего Тагила победила в соревнованиях «Включайся в футбол»
#Спорт#Тренер#Оренбург#Рубин#Судья#Критика#Екатеринбург#Урал#Дарья Сорокина#Судейство#Арбитр
Подпишитесь
Ни пройти, ни проехать: площадку у Нижнетагильского театра кукол заполонили лошади
Вчера, 13:28
«Огромные убытки»: предприниматели массово жалуются на ремонт Октябрьской революции
5 апреля, 03:16
В Нижнем Тагиле водитель ВАЗа спровоцировал аварию, бросил машину и уехал на автобусе
Вчера, 12:03
«Ситуация критическая»: глава Нижнего Тагила провел совещание по поводу работы с УСМ
5 апреля, 11:28
Завод vs бизнес: история заводчанина из Нижнего Тагила, ставшего предпринимателем
5 апреля, 11:27
Снег с дождем и ветер придут в Нижний Тагил на рабочей неделе
Сегодня, 07:09
"