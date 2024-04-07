Шикарный особняк за 85 миллионов продается в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Это двухэтажный дом, который имеет панорамные окна, огромную гардеробную, множество комнат и как минимум три туалетные комнаты. Общая площадь объекта 320 квадратных метров, площадь участка — 12,5 соток. Дом был построен 11 лет назад. Объявление о продаже размещено на одном из популярных сайтов.
Автор объявления указывает, что в доме есть кухня-столовая с выходом на террасу, несколько просторных спален, для каждой предусмотрен туалет. Также есть специальная комната для стирок и камин. Дом возведен из кирпича и утеплителя. В него проведен газ, на участке есть скважина, а также зона барбекю.
Спокойные цвета стен гармонично сочетаются между собой, а яркие акценты из декора и мебели придают интерьеру индивидуальность, — пишет продавец.
Отопление в доме водяное, также там есть теплые полы и радиаторы. Объект оборудован системой видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализацией.
Отмечается, что поблизости есть три водоема, детские площадки, площадка для отдыха, теннисный корт, волейбольная площадка, а также большой водоем для рыбалки и купания.
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