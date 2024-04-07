Шикарный особняк за 85 миллионов продается в Екатеринбурге

Автор объявления указывает, что в доме есть кухня-столовая с выходом на террасу, несколько просторных спален, для каждой предусмотрен туалет. Также есть специальная комната для стирок и камин. Дом возведен из кирпича и утеплителя. В него проведен газ, на участке есть скважина, а также зона барбекю.