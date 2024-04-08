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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Тагильчанка стала призером Всероссийского конкурса на лучшую научную работу

Активистка Музея истории ГДДЮТ из Тагила — призер финала Всероссийского конкурса

8 апреля 2024, 12:04
Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

Тагильчанка стала призером Всероссийского конкурса на лучшую научную работу

Тагильчанка Анна Гонцова, активистка Музея истории ГДДЮТ, стала финалисткой и призером Всероссийского конкурса на лучшую научную работу. Мероприятие состоялось в Москве.

Анна Гонцова представила экспертам жюри исследовательскую работу, которая рассказывает о влиянии педагога-наставника на развитие системы образования в городе. В направлении «Педагогика» тагильчанка получила диплом второй степени.

Конкурс по гуманитарным наукам «Веление времени» создан для того, чтобы поддерживать талантливых людей. Участвовать в нем могут желающие от 14 до 35 лет, заинтересованные научной деятельностью.

На этот раз на конкурс заявились более 1,1 тысячи человек со всей России, представляющие 111 различных городов.

Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

Ранее активистка музея ГДДЮТ Елизавета Емельянова стала призером тематического конкурса в номинации «IT-музейщик».

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