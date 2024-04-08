Активистка Музея истории ГДДЮТ из Тагила — призер финала Всероссийского конкурса

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Анна Гонцова представила экспертам жюри исследовательскую работу, которая рассказывает о влиянии педагога-наставника на развитие системы образования в городе. В направлении «Педагогика» тагильчанка получила диплом второй степени.
Конкурс по гуманитарным наукам «Веление времени» создан для того, чтобы поддерживать талантливых людей. Участвовать в нем могут желающие от 14 до 35 лет, заинтересованные научной деятельностью.
На этот раз на конкурс заявились более 1,1 тысячи человек со всей России, представляющие 111 различных городов.
Ранее активистка музея ГДДЮТ Елизавета Емельянова стала призером тематического конкурса в номинации «IT-музейщик».