Пассажир устроил дебош в Кольцово. Он матерился и никого не слушался

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Инцидент случился утром 8 апреля, сообщили в Управлении транспортной полиции по УрФО. Мужчина находился в зоне прилета. После того, как он начал скандал сотрудники обратились в полицию.
Мужчина прибыл из Минеральных вод и ждал свой багаж. Однако выдача была немного задержана из-за чего пассажир разозлился и стал громко возмущаться, а затем и нецензурно выражаться. На замечания он не реагировал.
Нарушитель был задержан. На него составили протокол за мелкое хулиганство. Также мужчина был помещен в специальное помещение, где ему предстояло ждать рассмотрения дела.
Суд рассмотрел полученные материалы и назначил 15 суток административного ареста.
Напомним, ранее в Кольцово еще один пассажир устроил скандал. Он начал материться на входе в самолет из-за отсутствия посадочного талона. В результате самолет улетел без него.