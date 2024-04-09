tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Пассажир задержан в Кольцово в Екатеринбурге за дебош из-зи задержки багажа

Пассажир устроил дебош в Кольцово. Он матерился и никого не слушался

9 апреля 2024, 08:29

Пассажир задержан в Кольцово в Екатеринбурге за дебош из-зи задержки багажа

В аэропорту Кольцово 26-летний пассажир устроил дебош. За это он был привлечен к административной ответственности.

Инцидент случился утром 8 апреля, сообщили в Управлении транспортной полиции по УрФО. Мужчина находился в зоне прилета. После того, как он начал скандал сотрудники обратились в полицию.

Мужчина прибыл из Минеральных вод и ждал свой багаж. Однако выдача была немного задержана из-за чего пассажир разозлился и стал громко возмущаться, а затем и нецензурно выражаться. На замечания он не реагировал.

Нарушитель был задержан. На него составили протокол за мелкое хулиганство. Также мужчина был помещен в специальное помещение, где ему предстояло ждать рассмотрения дела.

Суд рассмотрел полученные материалы и назначил 15 суток административного ареста.

Напомним, ранее в Кольцово еще один пассажир устроил скандал. Он начал материться на входе в самолет из-за отсутствия посадочного талона. В результате самолет улетел без него.

Пьяный пассажир троллейбуса в Екатеринбурге устроил дебош
Узнать подробнее
Читайте также:
Автомобиль врезался в автобус с пассажирами на трассе Серов — ИвдельПьяный пассажир напал с ножом на таксиста в Тюмени и угнал его автомобильВ аэропорту Кольцово задержан пассажир с ножами
#Криминал#Кольцово#Задержание#Дебош#Пассажир#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Замена аккумулятора, сезон пожаров и незаконный мусор: экоитоги недели с 1 апреля
Вчера, 10:28
TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам 2023 года
Вчера, 11:10
Обзор. Во сколько обойдется отдых в Турции в 2024 году
Вчера, 05:54
Прогноз для знаков зодиака на время ретроградного Меркурия с 1 по 26 апреля
Вчера, 05:29
Сразу три уральских региона ввели режим ЧС из-за сильного паводка
Вчера, 10:23
Этнозабег, катание на оленях и звездные спортсмены: в Югре прошел XI лыжный марафон
7 апреля, 16:06
"