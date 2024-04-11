Известны подробности о задержанном в компьютерном клубе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
Выяснилось, что задержанный в компьютерном клубе ранее совершил еще одно противоправное действие, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.
Так, некоторое время назад в полицию пришел 19-летний молодой человек и рассказал, что в 2022 году незнакомцы требовали у него деньги, обвиняя его якобы в распространении наркотических веществ.
К нему также применяли насилие и пару дней держали взаперти. Тогда юноша отдал им 45 тысяч рублей, но обращаться в органы не стал. К правоохранителям он пришел после того, как узнал, что злоумышленники арестованы.
Один из нападавших находится под стражей за разбой. Другой обвиняемый оказался жителем Вагонки, известный полицейским по своим предыдущим преступлениям. По новому факту в МВД возбудили дело.
Напомним, в Нижнем Тагиле задержали в компьютерном клубе молодого человека, который играл за террористов в игре Counter Strike.