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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

В Екатеринбурге на напавшего на знакомого инвалида соседи жаловались годами

Жители Екатеринбурга несколько лет жаловались на инвалида, к которому пришел спецназ

11 апреля 2024, 13:33
Фото: 1MI

В Екатеринбурге на напавшего на знакомого инвалида соседи жаловались годами

В Екатеринбурге жители дома, в котором живет инвалид, у которого недавно прошел обыск, жаловались на мужчину уже несколько лет.

Инвалида зовут Константин. Соседи рассказали, что жаловались на него с 2019 года из-за ночных вечеринок с толпой подростков. Соседи даже обращались в полицию, пишет Ура.ру.

Однако полицейские отказывали в возбуждении дела ввиду отсутствия какого-либо явного нарушения закона или состава преступления.

Известно, что инвалиду около 40 лет. Собственница квартиры, в которой он живет, его мать. Константин в разводе, у него есть ребенок.

Ранее сообщались, что обыски у него прошли после того, как он якобы угрожал знакомому расправой во время пьяных посиделок.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Полиция#Закон#Криминал#Мужчина#Обыск#Инвалид#Преступление#Жалобы#Соседи#Угрозы#18+#Екатеринбург#Пьяные посиделки
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