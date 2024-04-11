Жители Екатеринбурга несколько лет жаловались на инвалида, к которому пришел спецназ

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Инвалида зовут Константин. Соседи рассказали, что жаловались на него с 2019 года из-за ночных вечеринок с толпой подростков. Соседи даже обращались в полицию, пишет Ура.ру.
Однако полицейские отказывали в возбуждении дела ввиду отсутствия какого-либо явного нарушения закона или состава преступления.
Известно, что инвалиду около 40 лет. Собственница квартиры, в которой он живет, его мать. Константин в разводе, у него есть ребенок.
Ранее сообщались, что обыски у него прошли после того, как он якобы угрожал знакомому расправой во время пьяных посиделок.